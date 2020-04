Gran Rosario: el "aislamiento barrial" como alternativa

Las condiciones sociales vuelven difícil recluirse en los hogares Crédito: Marcelo Mane

Germán de los Santos Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de abril de 2020

ROSARIO.- La inquietud por la situación de la salud se entrelaza en el conurbano rosarino con la preocupación por la frágil trama social, que está atravesada por distintas carencias urbanas y es víctima de la violencia derramada del narcotráfico , por ahora contenida por la desaparición en estos días de cuarentena de los sicarios como articuladores de la muerte.

La lupa está puesta en las barriadas donde conviven -según datos del Instituto de Estadística y Censos ( Indec )- 540.000 personas en condiciones de pobreza e indigencia . Hay 112 villas de emergencia diseminadas en el norte, oeste y sur de la ciudad, donde es muy complicado que una persona que vive en una casa de chapa, cartón y madera pueda cumplir con el aislamiento social impuesto por el Gobierno.

La apuesta del municipio en esos sectores es instar a que los vecinos se queden en los pasillos y en las veredas, en esta época donde el clima es benigno, pero le piden a la gente que no se traslade, que no se mueva de barrio. Para garantizar que eso no pase, se incrementaron los controles policiales.

"En algunos sectores apuntamos a que haya una cuarentena barrial. Sabemos que hay personas que no pueden cumplir un aislamiento en las condiciones en que viven, pero les recomendamos que no circulen, que traten de quedarse en su zona", explicó el intendente de Rosario, Pablo Javkin, a LA NACION .

El plan es evitar lo que ocurrió en la ciudad de Santa Fe, con una mujer que llegó de Chaco el 15 de marzo con síntomas de coronavirus y cinco días después le realizaron el test, que dio positivo. La mujer no cumplió el aislamiento en el barrio Las Lomas, una zona humilde del noroeste de la capital provincial. El peligro mayor es que habría tenido contacto con 30 personas.

La apuesta, según advirtió el funcionario del Frente Progresista, es repartir alimentos y elementos de limpieza. Javkin lanzó una línea de crédito del municipio para pymes y dueños de taxis por 1000 millones de pesos.

"La articulación del Estado nacional, provincial y municipal funciona bien en cuanto a la asistencia de alimentos, pero vemos también que muchos recursos económicos están centralizados en el conurbano bonaerense, algo que conversábamos con cierta preocupación con autoridades de otras ciudades, como Córdoba", advirtió el intendente del Frente Progresista, quien valoró el trabajo de organizaciones sociales y políticas, así como de la Iglesia.

"Es muy importante que los comedores y los merenderos sigan funcionando, porque muchas personas no tienen para comer, porque hay mucha gente que no puede salir a trabajar. Se triplicó el reparto de comida los días de cuarentena", sostuvo Georgina Mansilla, de la organización La Poderosa, que desempeña una labor en el barrio Los Pumitas.

Una semana atrás arribaron a Rosario varios camiones con alimentos, que se distribuyeron en un galpón del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Allí se coordinó la entrega. Hicieron su debut el Ejército y la Fuerza Aérea, que colaborarán, como en sectores del conurbano bonaerense, en el reparto de víveres.

Hay una franja dentro de las cifras de la pobreza que aparece invisible, que es el cuentapropista que quedó sin ingresos por la parálisis de la economía, tanto formal como informal. "Es un sector que nos preocupa porque no está acostumbrado a recibir ayuda del Estado y no le está llegando nadie", reconoció Javkin.

La policía es la que lleva adelante los operativos para evitar la circulación en los barrios. "El compromiso que ha mostrado la fuerza de seguridad en esta emergencia es elogiable", afirmó a la nacion el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, que se caracterizó desde su llegada al gobierno por lanzar fuertes críticas a la estructura policial, sospechada de ser parte del problema narcocriminal en Rosario. Desde que comenzó la cuarentena hubo 1682 detenciones en esta ciudad por violar las restricciones para circular y 6363 en toda la provincia.

El sacerdote Fabián Belay, de la Pastoral Social sobre drogadependencia, coincidió con el intendente en que se insta a los vecinos de los sectores más pobres a no moverse de los barrios. "Notamos un incremento en el consumo de alcohol, como reemplazo de la adicción", agregó.

"Todo está muy frágil y en este contexto tan complejo no hay que dejar que la desesperación de la gente sea aprovechada por las bandas narcocriminales, como Los Monos y el clan Alvarado", advirtió el diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Social y Popular).