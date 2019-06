La actriz fue elegida diputada por Santa Fe en las elecciones del domingo pasado Crédito: @GustavoBruzone

18 de junio de 2019 • 11:34

Amalia Granata, que fue electa como diputada provincial por Santa Fe, afirmó que en un eventual ballottage entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos votaría a Mauricio Macri , a pesar de que lleva como candidatos en su espacio a Miguel Ángel Pichetto y Martín Lousteau, que apoyan la legalización del aborto.

"A Cristina Kirchner no la voto ni loca. Ojalá que no vuelva porque no quiero que mis hijos crezcan con esa mujer. Ante la desgracia, voto a Macri", señaló en diálogo con Todo Noticias.

La modelo y panelista aseguró que recibió llamados de postulantes para que los apoye, pero aclaró que no hay un candidato a presidente con el que se sienta identificada.

"Pichetto es recontra pañuelo verde, le falta salir a desnudarse por el aborto en el Obelisco. Sé que Macri es provida, lo hablé con gente cercana a él", aseveró. "Pichetto y Lousteau me alejan", añadió. "Me produce mucho temor que un legislador esté a favor de matar a su propio hijo", continuó.

Consultada sobre qué haría en un ballottage, afirmó: "Votaría a Macri, pese a que Pichetto es abortista. Macri es 'celeste', es provida".

Además, dijo que está "esperando" que la llame el gobernador electo, el peronista Omar Perotti , para evaluar una estrategia conjunta en la Cámara de Diputados provincial

Granata sostuvo que en las elecciones de este domingo en Santa Fe consiguió seis diputados y que hay un séptimo en disputa que se dirimirá tras el conteo final de votos. "Estoy esperando que Perotti me llame a tomar un café, porque juntos seremos la segunda fuerza en Diputados".

"Ya estoy trabajando y voy a molestar porque voy a ir a trabajar y estaré en todas las sesiones", indicó a Radio La Red la dirigente del partido "Unite por la Familia y la Vida", cuyo eje central es la postura antiaborto.