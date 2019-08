Los carteles aparecieron cuando comenzó a hablar el titular de la Sociedad Rural Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

José María Costa 3 de agosto de 2019 • 20:49

Sin dar detalles que permitan conocer el origen de cómo llegaron los dos carteles electrónicos al palco principal de la muestra de la Sociedad Rural en Palermo, desde Greenpeace se mostraron sorprendidos por la reacción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que decidió denunciarlos por "intimidación pública".

En diálogo con LA NACION, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, dijo: "Nos enteramos por redes sociales de la denuncia de la ministra Patricia Bullrich. No nos llegó nada aún. Veremos cuando llegue. Tenemos nuestros abogados. Nos parece ridículo porque acá lo importante es el derecho a la protesta que tenemos todos y se tiene que respetar".

"Fue una actividad completamente pacífica, como todas las que hacemos. Sumamente cuidada y bien organizada. Presentar esta denuncia es desviar el foco de lo que estamos diciendo en un mensaje claro dirigido a la Sociedad Rural y al sector ganadero en su conjunto", aseguró Giardini, y pidió: "Estaría bueno que el país discuta si estamos dispuestos a perder nuestros bosques para que un alemán coma un bife de chorizo. Estaría bueno que se discuta eso y no dos carteles en una actividad pacífica".

Ante la consulta de cómo tomaron la decisión de Bullrich se llevarlos ante la Justicia, el ambientalista dijo: "Nos sorprende porque fue una actividad pacífica, como todas las que hacemos. No se contactó nadie del Gobierno aún con nosotros para decirnos nada sobre la acción. No tenemos miedo de ir presos porque nos manifestamos pacíficamente. No hay motivos".

Consultado sobre si consideraba que la seguridad presidencial había fallado, Giardini respondió: "Yo no soy experto en seguridad. Lo que sí te puedo decir es que nosotros, cada vez que diseñamos una actividad, no ponemos en riesgo a nadie. Todo el mundo sabe que Greenpeace jamás hizo actividades violentas".

"Las cuestiones relacionadas a la seguridad y cómo la manejan, son cuestiones que debe discutir internamente el Gobierno. Nosotros realizamos una protesta y, como cualquiera que hace una protesta, buscamos la manera de dejar nuestro mensaje. Nosotros encontramos esta forma creativa y pacífica para dejar nuestro mensaje", remarcó el coordinador de la campaña de Bosques.

Gandini luego trató de sacar del centro de la protesta a Mauricio Macri y aseguró: "La actividad se hizo, fundamentalmente, porque era la muestra de la Sociedad Rural, no porque estaba el Presidente ahí. Macri estaba al lado del Presidente de la Sociedad Rural, pero básicamente, el mensaje fue para la SRA y el sector ganadero. Por supuesto que el Gobierno también debe garantizar que no se destruyan los bosques. Estamos hablando de algo que no puede dañar a nadie".

Sobre cómo se lograron montar los artefactos en el escenario, que fue revisado por la división antiexplosivos de la Policía Federal y de la custodia presidencial, el ambientalista respondió: "No puedo dar detalles de cómo se hacen las actividades, para poder repetirlas. Además de eso, a nosotros no nos corresponde evaluar cómo actúa la seguridad del Presidente. No tenemos nada para decir como una organización".

Gandini detalló que el mismo modus operandi de la protesta de este mediodía en Palermo ya se utilizó en otras partes del mundo: "Son actividades que ya se hicieron con otros mandatarios, empresas y lugares, como puede ser la Fórmula 1, donde se desplegaron también carteles electrónicos que bajan mecánicamente. Pero es la primera vez que se hizo en la Argentina".

"Llevó mucho tiempo la organización, pero no puedo decir cuánto. No es algo que se hace de un día para el otro. No te puedo dar detalles, pero no es que nos levantamos hoy a la mañana y decidimos poner los carteles. Pero no puedo decir más porque estaría rompiendo un principio que tenemos de no dar detalles de cómo se organizan estas actividades", concluyó.

La protesta y los mayores controles

Tras la protesta, la organización de la 133º edición de la Exposición Rural extremó los controles y el cerrojo en el predio de Palermo a partir de la irrupción de las dos banderas que decían: "Ganaderos basta de desmontes" y "Destruir montes es un crimen".

Los activistas consiguieron desplegarlas en momentos en que el titular de la SRA, Daniel Pelegrina, pronunciaba su discurso, y antes de que hiciera uso de la palabra el presidente Mauricio Macri.

Este incidente se sumó a la irrupción en los últimos días de militantes veganos que fueron expulsados del predio con violencia por parte de los ganaderos y expositores. Algunos activistas volvieron a manifestarse hoy en la puerta de La Rural con parlantes para llamar la atención contra el consumo de carne y alimentos derivados de animales.

El refuerzo de las medidas de seguridad llevó a implementar distintos cerrojos en el interior del predio, lo que impidió la libre circulación de los asistentes y el trabajo de los medios de comunicación presentes.