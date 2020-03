El mate acrecienta la grieta entre las dos figuras políticas

12 de marzo de 2020

Los diputados de Cambiemos Fernando Iglesias y Daniel Lipovetzky son los protagonistas de esta nueva historia alrededor de la llamada grieta. Esta vez, se cruzaron a través de Twitter por el tema del mate.

El que lo tiró la primera piedra fue Iglesias, que al conocerse las nuevas recomendaciones y cuidados a tener en cuenta para evitar el contagio de coronavirus , se pronunció a través de Twitter: "Es un buen momento para erradicar definitivamente la horrible costumbre del mate, responsable de la decadencia del país".

Más tarde, Iglesias quiso aclarar que nadie había entendido su ironía, pero era tarde. Fue criticado por haberse metido con algo tan importante de la cultura nacional como el mate.

El que salió en defensa del ritual fue Lipovetzky, que no necesitó mencionar a Iglesias. "El mate no es solo una bebida. Es un modo de vida. Es compartir, empatizar, estar juntos, ser más cercanos y forma parte del valor de la amistad de muchos argentinos y de nuestra cultura nacional". Y al finalizar el mensaje, disparó: "Todas estas características hay quien no las entiende porque jamás las tuvo ni las sintió".

Los enfrentamientos de ambos diputados ya son conocidos. Hace un mes la cifra de muertos de la última dictadura los diferenció. Iglesias apodó de "Liporocotó" a Lipovetzky, en referencia a la comparación con Eduardo Lorenzo Borocotó que a los pocos días de ser electo legislador por el Pro dejó la banca y se alineó al peronismo. Mientras que Lipovetzky le contestó con otro apodo poco amable: "Goriglesias".