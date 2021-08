Grieta, pactos y mitos, en una charla con Béliz, Vidal, Randazzo y Morales

“No comparto con aquellos sectores que tensan la soga para profundizar la grieta” dijo Gerardo Morales y señaló que son tanto del Gobierno como de “su fuerza política”. Fue en el marco de charlas de políticas públicas organizada por la Universidad Austral. En su panel, titulado “el rol de la política”, también participaron el candidato de Vamos con vos Florencio Randazzo y el intendente de Rosario Pablo Javkin.

De la jornada también participaron la candidata María Eugenia Vidal en el panel sobre Desarrollo Social, Nicolás Trotta y Soledad Acuña por la educación y la conferencia inaugural estuvo a cargo del secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación Gustavo Beliz. El presidente Alberto Fernández iba a ser el encargado de cerrar la pero no pudo asistir. De todos modos había sido aclarado que su presencia estaba “sujeta a agenda”.

El gobernador de Mendoza hizo hincapié en que se debe cerrar la grieta porque un país no puede “funcionar en la base de desacuerdos”. “El día que logremos eso, vamos a tener un país mejor”, aseguró Morales quien señaló que a pesar de ser de la fuerza política opositora el mantiene un buen diálogo con el Gobierno Nacional. Apuntó contra “la lógica del que más grita” y afirmó: “ceder es la vocación de diálogo”.

Tanto Morales, como Randazzo y Javkin plantearon que se debe salir de la perspectiva de corto plazo y son necesarios “los grandes acuerdos nacionales”. “Creo que la Argentina merece este debate con todos los dirigentes políticos entendiendo que nosotros no tenemos la verdad absoluta”, afirmó Randazzo. Sobre el mismo tema, el intendente de Rosario advirtió: “en ese ciclo de ida y vuelta de los últimos años donde la emoción del triunfo dura cada vez menos y la ilusión o la perspectiva de mejoramiento es cada vez menos, estamos llegando al limite”.

Respecto al futuro del país, Florencio Randazzo consideró que la Argentina necesita un proceso de transformación”. “Tanto Cambiemos como el Frente de Todos han logrado los mismo resultados”, afirmó el precandidato a diputado del frente Vamos con Vos y agrego una frase que suele viralizarse en Twitter: “datos mata relato”. En la misma línea, el intendente de Rosario sentenció: “E una sociedad tan rota donde obviamente hay que construir coaliciones de agregación, hasta acá lo que hemos construido es coaliciones de oposición que después tiene incapacidad absoluta de gobernar”.

“La política articula intereses diferentes y contrapuestos. El tema es dónde se ubica la dirigencia política en esa puja. Ahí la Arg necesita un proceso de transformación, con un liderazgo que tenga audacia y sensibilidad, donde la política recupere autonomía de las presiones”. pic.twitter.com/9sArqxhH3Z — Escuela de Gobierno Universidad Austral (@EGobiernoUA) August 12, 2021

Randazzo explicó que el cambio que el plantea debe tener un liderazgo “que tenga audacia y sensibilidad”. Respecto a la política, el precandidato afirmó que debe “recuperar su capacidad de empatía con lo que le pasa al hombre común” porque en los últimos años “ha sido refractaria”.

En medio de la discusión sobre los impuestos luego de los dichos de la candidata oficialista en la provincia de Buenos Aires Victoria Paz quien pidió “presión más fuerte sobre las grandes empresas” tanto Morales como Randazzo hablaron sobre las cargas impositivas del país.

“La Argentina desalienta el ahorro porque pone impuestos a quien ahorra”, señaló Randazzo y agregó: “si no hay ahorro, no hay inversión, entonces no hay capital humano”, sumó el precandidato. Por su parte, Morales dijo que es necesario “que el inversor no crea que apenas ponga un peso venga algún loco y se lo quiera expropiar”.

El problema de la deserción escolar

A su turno, en el bloque dedicado a la educación, María Eugenia Vidal resaltó que “la Argentina tiene que recuperar su mito fundante: trabajo y educación como factor de progreso”. En ese sentido, se refirió a la cantidad de deserción escolar que existió en el último año producto de la falta de clases. Y advirtió que “no alcanza con ir a buscar a los chicos, después hay que generar las condiciones de aprendizaje para que recuperen lo perdido”.

“La conectividad no fue total y hay muchos chicos que no volvieron a la escuela con la vuelta de las clases presencialmente”, señaló la precandidata de Juntos por el Cambio y explicó el programa de la Ciudad a través del cual buscan la reinserción. A su vez, ponderó la importancia que tiene la formación escolar de cara al futuro, ya que “trabajar es un hábito y requiere habilidades que se aprenden y eso tiene que estar incluido en la educación”.

Para que nadie se quede atrás, las chicas y chicos tienen que estar en las aulas. Con @Soledad_Acunia conocimos a Jesús: va a 5° grado en la Escuela Primaria Común Nº 25 “Bandera Argentina” y recuperó el contacto con la escuela gracias al programa #DecíPresente de @EducacionBA. pic.twitter.com/nFB63Zo5dr — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 12, 2021

“Pacto poliédrico”

El encargado de abrir la jornada había sido el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien, en todo conciliador, apuntó que la Argentina necesita un “pacto poliédrico” para pensar la pospandemia. Y abogó por una “democracia de la atención” en la que los dirigentes políticos logren “superar el enloquecimiento existencial” y “renunciar a la cleptocracia de sentido que vacía de misión a nuestro rol como servidores de la comunidad”.

Con referencias a la reconstrucción europea de la posguerra, Beliz declaró que se necesita “consolidar una paz política en el país”. Y enumeró “tres auténticas decisiones de Estado” logradas en los últimos años que, a su entender, van en esa línea: el acuerdo político alrededor del pago de la deuda externa, tanto con los acreedores privados como con el FMI; la aprobación de “una ley de integración socio-urbana de los barrios populares”; y el impulso de una inserción tecnología a partir de la aprobación de la ley del software.

"La Arg. de la pospandemia es la de un gran pacto poliédrico: un pacto político (construir una democracia de la atención) un pacto sociotecnológico (construir un camino de productividad con cohesión comunitaria) y un pacto ecológico (construir una economía regenerativa)" G. Beliz pic.twitter.com/4WF510frFK — Escuela de Gobierno Universidad Austral (@EGobiernoUA) August 12, 2021

“La Argentina ha sido capaz de acordar una estrategia de Estado en torno de la economía del conocimiento”, continuó Beliz, y habló de “la necesidad imperiosa de convertir los planes asistenciales en empleos sustentables”. En ese sentido, anunció que en las próximas semanas se conocerá una nueva política del Gobierno que buscará “traducir la Asignación Universal por Hijo en una asignación universal digital, que incorpore habilidades digitales para los empleos sostenibles”, y que tendrá como representantes de “los dos polos de la pirámide social de la Argentina” a la multinacional Accenture y al Movimiento Evita.

LA NACION