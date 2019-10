Representantes de los principales medios gráficos y digitales debatieron sobre el futuro del periodismo Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Darío Palavecino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de octubre de 2019 • 12:31

MAR DEL PLATA.- La concurrencia fue propia de la exposición de un invitado especial o de un candidato presidencial. El gran atractivo para esos más de 700 ejecutivos presentes en el salón Vélez Sarsfield estaba en esos s eis referentes del periodismo y los medios que representan al más amplio abanico de criterios editoriales. Y si bien la mentada grieta resultó uno de los ejes de la presentación del panel "Acuerdos: el rol de los medios", un aplauso cerrado se disparó cuando se cuestionó la investigación judicial que dispuso recurrir a la Comisión Provincial por la Memoria para que audite notas periodísticas.

"No es un tema para tratar a la ligera, es serio", había planteado Ricardo Roa, editor general adjunto de Clarín, responsable de exponer ese caso que luego tuvo algunas diferencias de criterio en el escenario compartido con Fernán Saguier, subdirector de LA NACION; Daniel Hadad, propietario de Infobae; Nora Veiras, directora de Página 12; Hernán de Goñi, director periodístico de El Cronista Comercial, y Edi Zunino, director de contenidos digitales de Perfil.

El panel de medios en el 55° Coloquio de IDEA Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Moderados por Ernesto Tenembaum repasaron el escenario de los últimos casi 15 años, con una profundizada división de los medios en función de los momentos de la política, con su reflejo directo en la sociedad. Y también dejaron una sensación de cautela frente al futuro posible de los medios -desde lo editorial y también comercial- con un eventual regreso del kirchernismo al poder, ahora desde la candidatura presidencial de presidencial Alberto Fernández.

Si el principal anunciante es el Estado, tiende a parcializarnos Edi Zunino (Director de Contenidos Digitales de Perfil)

"Hoy nada se puede tapar", afirmó Hadad, que habló de una crisis de medios por la aparición en escena de la tecnología. Se refirió a la grieta como un fenómeno histórico y prefirió enfocar en acuerdos que asoman, entre los que enumeró la cuestión de género, cambio climático y el respeto irrestricto a los derechos humanos. "A veces los medios aburrimos porque tenemos una agenda vieja", dijo, y citó el caso de la inflación.

En estos tiempos de tecnología cada ciudadano es proveedor de información en volumen de aluvión que a los medios se les hace imposible clasificar Fernán Saguier (Subdirector de LA NACION)

Veiras entendió la grieta como un recurso del poder para "dividir y no discutir", por lo que reivindicó la pluralidad y el respeto a la disidencia. "En un momento primó la difamación y no la discusión", destacó sobre el clima de estos últimos años. Y citó el caso del presidente Mauricio Macri porque nunca le dio una entrevista a Página 12.

Nora Veiras (Página 12) y Fernán Saguier (LA NACION) Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

La cuestión del financiamiento de los medios y la dependencia de la pauta oficial fue el planteo de Zunino. "Si el principal anunciante es el Estado, tiende a parcializarnos", advirtió. Con respecto de la grieta repartió responsabilidades y preguntó si se estaba dispuesto a abandonar posiciones para dar mejor información.

"Para contar un país nos remitimos a los hechos", afirmó Saguier y puso el caso de The New York Times, que hace algunas semanas debió cambiar un título de su tapa porque desde las redes sociales se le había cuestionado que lo que allí se decía no coincidía con la realidad. Después rescató la opinión que sí responde a una política editorial, y acotó que en estos tiempos de tecnología cada ciudadano es proveedor de información en volumen de aluvión que a los medios se les hace imposible clasificar.

En un momento primó la difamación y no la discusión Nora Veiras (Directora de Página 12)

En eses sentido acompañó Goñi, que invitó a ver la realidad "con los dos ojos" y dio por seguro que "respetar los hechos te deja fuera de la grieta". Indagó además sobre el rumbo de los medios y alentó a discutir sobre la sustentabilidad de la democracia y los propios medios.

Edi Zunino (Perfil) y Daniel Hadad (Infobae) en el panel de medios del 55° Coloquio de IDEA Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Roa fue quien eligió detallar la investigación del denominado "Caso Puff" que tiene procesado al fiscal Carlos Stornelli y también al periodista Daniel Santoro por algunas de sus notas publicadas en Clarín, ahora revisadas -a pedido del juez federal Alejo Ramos Padilla- por la Comisión Provincial de la Memoria. "Auditar al periodismo remite a tiempos de Camps (Ramón)", dijo en referencia a momentos de la última dictadura.

Es un desafío real para los medios el poder vivir y ejercer su labor sin recurrir al Estado para su supervivencia Hernán de Goñi (director de El Cronista Comercial)

Luego Zunino contestaría al respecto que es bueno que se interpele al periodismo porque el carnet profesional "es garantía de impunidad". Luego Veiras acotaría en similar sentido: "El periodismo no puede tener fueros particulares", dijo.

A veces los medios aburrimos porque tenemos una agenda vieja Daniel Hadad (fundador de Infobae)

Frente al posible cambio de gobierno y la llegada de la fórmula Fernández/Fernández al poder hubo opiniones de cautela desde los editores. "El tiempo dirá", advirtió Saguier, y enumeró tres desafíos que le quedan al peronismo en caso de volver al poder: mostrar una versión republicana, respetuosa de las instituciones; transparencia en el manejo del Estado y "no convertir al periodismo en foco de discusión".

El panel de medios en el 55° Coloquio de IDEA Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Hadad, por su parte, se mostró optimista en este nuevo tiempo por la fortaleza y posibilidades de comunicación. "Los medios en tiempos de redes sociales son mejores medios", insistió a partir de la información compartida. También se refirió al empresariado por el apoyo y porque entendió que "no es bueno que se caigan los medios" por merma de pauta.

El poder tiene que entender que quienes hacen periodismo no están para aplaudir Ricardo Roa (Editor Ejecutivo adjunto de Clarín)

Fue Goñi quien continuó con la cuestión y presentó como un desafío real para los medios el poder vivir y ejercer su labor "sin recurrir al Estado para su supervivencia". Se ubicó entre quienes creen que Alberto Fernández "muestra moderación".

A criterio de Roa, esa postura del candidato del Frente de Todos con respecto a los medios es propia de tiempos de campaña. "Se plantea como moderado", dijo. Y recordó al poder en general que quienes hacen periodismo no están "para aplaudir". Y respecto de la pauta rescató la necesidad del apoyo de la gente, de los consumidores de noticias. Citó el caso de The New York Times, que recibe más fondos del sector privado que del Estado.

Veiras consideró que Página 12 mantuvo una línea editorial más allá de los cambios. "El kirchnerismo coincidió con la línea de Página 12", remarcó para asegurar que en ese diario se sigue haciendo "periodismo honesto". "Lo peor es alinearse porque deja de ser periodismo", concluyó.