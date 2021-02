Entre ironías, se cruzaron fuerte Hernán Lombardi y Mariano Recalde

Recalde y Lombardi, en TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de febrero de 2021 • 01:57

Anoche, Adolfo Rubinstein, Hernán Lombardi y Alejandro Finocchiaro se cruzaron con Mariano Recalde, Victoria Tolosa Paz y Pablo Yedlin en A dos voces, por TN, cuando los representantes del oficialismo y de la oposición debatieron acerca de cuestiones como la vacuna contra el coronavirus y la utilización política que se hace en torno a eso. En medio la conversación, e irónico, Lombardi le propuso una "sugerencia" a los funcionarios del Gobierno, quienes criticaron duramente sus palabras.

El panel comenzó con el senador por el Frente de Todos Recalde, quien opinó que "hubo antivacunas en la oposición". Y lanzó: "A la campaña explícita de los líderes de la oposición, se le agrega la campaña implícita o silenciosa del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tiene escondidas las vacunas y no anuncia ningún plan de vacunación, ni promueve que le gente se vacune".

Por su parte, Lombardi, extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, criticó "el tono triunfalista" con el que el ministro Ginés González García anunció la llegada de la vacuna rusa al país, y dijo: "En estas idas y vueltas, se dilapidó un capital social que tenemos en común los argentinos, que es que los argentinos nos vacunamos. Hubo una utilización política escandalosa. Anotar en locales partidarios, como hace La Cámpora, para que la gente se vacune es un escándalo que no tiene parangón. Esa utilización política de la vacunación ha terminado en el descrédito".

A su turno, el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro contó que temió ante el festejo del oficialismo sobre la reciente validación de la vacuna rusa: "Me dio miedo porque si festejan tan desmesuradamente quiere decir que tenían dudas los mismos que la compraron y los mismos que vacunaron argentinos. Es decir, hicieron con nosotros una apuesta, como en el casino, a todo o nada, y resulta que las fichas éramos los argentinos".

El diputado nacional Pablo Yedlin remarcó que la convalidación ya se la había dado la Anmat. "¿Entonces por qué festejaron?", preguntó Finocchiaro, y el legislador respondió: "Porque ustedes le han puesto dudas a la gente". Además, Yedlin apuntó contra quienes, como Lombardi, dicen que era "un verso" que la Argentina iba a tener 10 millones de dosis, y explicó que eso es lo que se firmó en el contrato con el laboratorio ruso.

En tanto, el exministro de Salud Adolfo Rubinstein explicó que se trata de "un problema de procesos", más que de resultados: "El proceso ha sido muy poco transparente y eso creo que es indiscutible y tiene que ver con la enorme cantidad de contradicciones y ambigüedades, los anuncios desmesurados y el secretismo que envolvió, lamentablemente, a la vacuna de Sputnik. Eso generó desconfianza, que en ningún momento el Gobierno ha tratado de despejar con información". Y, tras criticar el uso político, siguió: "Se está haciendo toda una campaña de vacunación en un momento en el que no tenemos el suministro de vacunas".

En ese momento, los oficialistas comenzaron a cuestionar las sucesivas críticas de la oposición. Yedlin dijo: "Antes la discusión era que la vacuna no servía, ahora sirve y entonces.", "el problema es que inscribimos", completó Tolosa Paz, que siguió: "Y en diez días van a llegar más dosis y el problema va a ser que no están inscriptos los vecinos y las vecinas de la Argentina". "No anuncien más, no lo hagan", interrumpió Rubinstein. "Déjenos gobernar a nosotros", acotó entonces Recalde, en medio de los gritos cruzados.

Más adelante, al discutir sobre el rol de La Cámpora en la vacunación, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales dijo que la oposición "está obsesionada" con dicha agrupación, y Recalde sostuvo: "Ustedes nunca pisaron un barrio, se ve, las dificultades que hay y el valor que les dan los vecinos y las vecinas a esos pibes y pibas que se acercan voluntaria y desinteresadamente. Ustedes demonizan a una juventud que participa y es solidaria. Hay otros problemas, este no es el problema de la pandemia". Luego, añadió: "Cuando se hizo el DetectAr en la ciudad de Buenos Aires, en la villa 31, salieron con pecheras amarillas, del gobierno de la Ciudad, y nunca nos van a ver cuestionando eso".

Ahí fue que Lombardi lanzó: "En vez de hacer oficialismo, ustedes describen las conductas de la oposición". Entonces, les hizo "una sugerencia": "Describan los sucesivos fracasos que tuvieron este año y cómo los piensan corregir y, a lo mejor, nosotros los acompañamos". Ante esas palabras, Tolosa Paz retrucó: "¿Usted nos sugiere a nosotros después de 4 años de fracaso de Macri? Un poco de autoridad moral.". Y Yedlin siguió: "¿Usted nos sugiere eso? La verdad es increíble. ¿Sabe el gobierno que ha tenido usted? ¿Saben cómo dejaron la Argentina?". Y, en medio de un clima de tensión, Lombardi ratificó: "Hagan oficialismo y nosotros hacemos oposición, sería más claro para la gente, es una sugerencia...".

Los oficialistas enfatizaron en la importancia de que, desde Juntos por el Cambio, apoye la vacunación. Y, en referencia a los lugares en donde gobierna esa coalición, Recalde disparó irónico: "Ahí somos oposición y le sugerimos a Horacio Rodríguez Larreta que promueva la vacunación, y una manera de hacerlo es vacunándose él".

Después de este intenso debate, la escritora Beatriz Sarlo, también presente, opinó que es una "catástrofe" que haya "seis políticos discutiendo de ese modo poco racional". "No distingo en la población argentina una reacción antivacunas, aunque lo haya querido el Pro. No me importa si el Pro fue a una iglesia y rezó para que hubiera una reacción antivacuna", dijo entonces. Y agregó: "Las personas más humildes que conozco están deseando que llegue la vacuna, no huyendo".

Para ella, los políticos "deberían barrer las ideas irracionales" y "recuperar la experiencia histórica" porque "la experiencia con las vacunas en la Argentina tiene un siglo". Además, la ensayista sostuvo que, a la hora de tomar decisiones, es importante no olvidar "que tenemos inmensos bolsones de pobreza, donde la gente vive en condiciones inhumanas".

Conforme a los criterios de Más información