El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , estuvo en Terapia de noticias y profundizó su conflicto con los Moyano. "Dietrich no convence ni a su propio padre que salió a criticar las medidas económicas del Gobierno. El único mérito que tuvo es hacer las bicisendas que no sirven para nada. ¿Qué puede saber este tipo de transporte o de lo que sienten y pasan los trabajadores?", dijo el sindicalista Pablo Moyano durante el discurso del paro.

En diálogo con LN+ , el funcionario arremetió: "Le recomendaría a [Pablo] Moyano que se suba a una bici y conozca las ciclovías de la Ciudad de Buenos Aires, y no [use] tanto auto con chofer y esas cosas". "Mientras los muchachos articulaban cómo complicarle la vida a la gente y cómo, a partir de esto, se quemaban colectivos yo hoy estuve recorriendo la obra del Paseo del Bajo, donde estaba toda la gente trabajando", contó el funcionario, y agregó que este proyecto "está principalmente orientado a resolverle la calidad de vida y la forma de trabajo a los camioneros".

Para Dietrich, "el planteo de los sindicalistas no es por las dificultades económica sino que las dificultades son la excusa para actuar de esta manera". Según dijo, "no son sindicalistas, son dirigentes políticos" que buscan "bajar" al gobierno de Macri para que "venga el gobierno autoritario, de la intolerancia, de la corrupción, de los bolsos, de no respetar el federalismo, de la no obra pública, el gobierno del siniestro de Once, el de la relación con Venezuela y de la Argentina alejada del mundo, el gobierno que se quemó todas las reservas energéticas y del Banco Central".

Para él, el quiebre se produjo porque Moyano no comprende que la Justicia argentina es independiente del poder político. "Se confunde todo y todo eso ha generado esta situación en la cual Moyano se ha convertido en una persona que constantemente está generando situaciones como estas, que son muy negativas para la Argentina".

