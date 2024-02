escuchar

ROMA.- En vísperas del primer encuentro que tendrán mañana el presidente Javier Milei y el papa Francisco -que se saludarán antes de la ceremonia de canonización de Mamá Antula, la primera santa argentina y volverán a verse el lunes en una audiencia oficial-, el ministro del Interior, Guillermo Francos se manifestó más que optimista.

“Creo que van a tener un muy buen entendimiento y que van a tener una muy buena relación en el futuro”, dijo Francos, que conoce bien a Jorge Bergoglio ya que lo tuvo en cuarto año como profesor de Literatura y Psicología en el colegio de El Salvador.

En una entrevista que concedió a LA NACION y a Clarín en el lobby de su hotel, poco después de haber aterrizado en esta capital, Francos también habló de la explosiva coyuntura política, de los despidos, del tira y afloja con los gobernadores y de un posible acuerdo con el expresidente Macri.

-¿Cómo llega, cómo se siente?

-No, me siento muy bien, muy emocionado por esta oportunidad de la beatificación de la Primera Santa Argentina el día de mañana y obviamente también por la visita al Papa Francisco, que sin duda siempre genera una emoción muy especial porque es nuestro Papa y porque también en el caso particular por una nueva relación con un presidente, que si bien tuvo algunas opiniones divergentes con él y con respuestas de algunos representantes de la Iglesia en Argentina, fue una etapa que quedó totalmente superada así que supongo que va a ser un encuentro muy constructivo y con la intención de que el Papa nos visite pronto en la Argentina.

-¿Cómo se imagina la relación que va a ser estos cuatro años con el Papa Francisco y Javier Milei?

-Me imagino muy buena, yo creo que superada esa distancia que decíamos recién, el Papa es argentino, conoce la idiosincrasia argentina, la de nuestro pueblo, se va a encontrar con un presidente por ahí diferente a lo que han sido presidentes anteriores en la Argentina, pero con un hombre de fe, de muchas convicciones, de mucha fortaleza y que mira la enorme posibilidad de que la Argentina finalmente encuentre un camino de transformación. Así que yo creo que van a tener un muy buen entendimiento y que van a tener una muy buena relación en el futuro.

-¿Es un presidente muy diferente porque es un outsider de la política y el Papa valora que se meta en política?

-Me lo dijo el Papa a mí en una nota a los pocos días del llamado telefónico con Milei. A mí me puso muy contento la conversación de Francisco con el presidente Milei. Esa conversación que fue un poco casual a lo mejor, pero el Papa no hace nada que sea casual, y fue una conversación muy emotiva de un gran acercamiento, entonces yo le mandé un mail inmediatamente a Francisco planteándole que me había alegrado mucho en lo personal que se pudiera comenzar a construir ese vínculo. Y le dije: “ahora te pido yo a vos que recés por mí”, como hace siempre él, ¿no? Entonces él me respondió: “Guillermo, la política es la forma más alta de la caridad”. El punto de que Javier Milei no sea alguien de la política, que se haya involucrado, pero que a priori pareciera tener ideas diferentes a las del papa Francisco respecto a cómo se encara el combate de la pobreza y cómo se arregla la economía, ¿cómo puede influir en esa relación? Las expresiones de la Iglesia habitualmente vinculadas a los problemas sociales que se viven tanto en la Argentina como en cualquier país del mundo, Milei lo que está planteando son las causas, el origen. Entonces lo que dice Javier es: tratemos de solucionar las causas que generan las desigualdades sociales, no nos fijemos en atender solamente el problema de la injusticia que viven algunas personas, sino veamos por qué se produjeron. Me parece que ahí está la diferencia en puntos de vista. Obviamente yo entiendo perfectamente la preocupación, la Iglesia siempre ha tenido una preocupación por lo social, por la pobreza, por los más débiles, y Milei también las tiene desde una perspectiva diferente: él cree que hay que generar los mecanismos a través de la libertad para que la economía de un país con toda la potencialidad que tiene la Argentina, se desarrolle. Esto me parece que es lo que no alcanzan a entender todavía algunos integrantes de la política argentina, porque yo que hablo mucho con ellos, todos plantean que es necesario un cambio. Pero cuando vos les propones un cambio a través de una ley muy importante comienzan las trabas.

Karina y Javier Milei, en el Coliseo de Roma X

-¿Cree que hay margen para una charla con los gobernadores para que ellos evalúen la posibilidad de también impulsar este proyecto en el Congreso nuevamente? Ustedes lo retiraron, pero los gobernadores necesitan los fondos y necesitan una discusión planteada tal vez de otros ejes, ¿ustedes están abiertos a eso?

-¿Cómo no? Yo siempre creo que nosotros vivimos en un sistema democrático, republicano, en el que hay distintas instituciones y cada una de las instituciones tiene su rol para jugar, ¿cómo no vamos a escuchar nosotros si hay un planteo de los gobiernos provinciales, de los legisladores que compartamos? Por supuesto que lo vamos a escuchar. Ahora ellos también tienen que escuchar cuáles son los planteos que hace el Ejecutivo, que es el que tiene la responsabilidad de gestionar y administrar, sobre todo en una situación como ésta, porque se dio una cosa muy lógica, porque una ley que en sus artículos primero y segundo establece la situación de emergencia, y cuando se empiezan a tratar en los 3 o 4 artículos siguientes, los instrumentos que le da el Congreso para tratar esa emergencia empiezan a restar incisos de los artículos, y decir, este no va, este no va, este no va, este no va. Entonces lo dejan sin elementos para tratar la emergencia. Entonces ¿para qué declaramos la emergencia si no las permiten tratar?

-¿No fue un error poner 600 artículos cuando justamente había una emergencia y enfocarse solo en la emergencia y no, digamos, hacer esta megaley que por ahí tocaba temas que no eran prioritarios?

-Bueno, se puede ver de distintas maneras. Creo que la situación de emergencia del país a lo mejor no necesitaba 600 artículos, sino por ahí necesitaba 5.000, y capaz que a lo mejor lo esencial estaba en los 300 artículos que se llevaron al recinto finalmente. Pero los temas que tenemos que transformar en la Argentina son muchos, no son pocas cosas, son muchos temas, porque nos hemos convertido en un país de tercer o cuarto nivel cuando hemos tenido y tenemos recursos humanos y económicos como para ser un país de primer nivel en el mundo. Entonces son cosas que tenemos que modificar, las tenemos que hacer, no habrán salido ahora, pero el Presidente está modificando. Ojo, porque también un poco es el mensaje del Presidente y del propio ministro de Economía. Ellos han dicho que nosotros vamos a seguir gobernando con los instrumentos que tenemos, y con esos instrumentos, por decretos, por resoluciones, pero lo que hemos hecho hasta ahora en dos meses permitió estabilizar la economía, todavía vamos a tener algunos meses con inflación, pero viene bajando, el déficit del mes de enero fue cero, como se comprometió, se han cortado gastos por todos lados y tenemos que llegar a equilibrar la economía.

-La queja de los gobernadores de que no les están enviando fondos, ¿tiene asidero?

-No, los gobernadores están recibiendo todos los fondos que corresponden a la coparticipación de los impuestos que son coparticipables. Después hay otra serie de fondos que se han otorgado sin que sean de fondos coparticipables que están suspendidos porque no hay plata para pagarlos,. Todo lo que tiene que ver con los temas de infraestructura, etcétera, hoy no se están dando porque si no, no se llega a tener déficit cero, si seguimos inventando... Cuando no hay plata, no hay plata, entonces la propuesta del presidente Milei es una propuesta diferente, vamos a gobernar con lo que hay y todos tenemos que ajustar. Todos los ministros han hecho ajustes tremendos en sus áreas Yo decía el otro día que mi organización era de tres ministerios, Interior, Medio Ambiente y Turismo y Deporte, hoy eso está todo en un solo ministerio; estos ministerios tenían 14 secretarías, hoy tenemos 4 secretarías; esas 14 secretarías tenían 50 y pico de subsecretarías. Después se cortaron a menos de la mitad. El Estado se ha utilizado mucho para la política. Esto que se dice de que los ministerios están infectados de gente de La Cámpora es cierto, están llenos de gente de La Cámpora, los organismos nacionales en todo el país están llenos de gente de La Cámpora. Se ha utilizado el Estado para construir una fuerza política dentro del kirchnerismo y esto es cierto, es así. Entonces eso hay que ir modificando, vamos a hacer lo posible, todavía no es que esté totalmente resuelto, pero lo vamos a ir resolviendo.

Reunión con gobernadores JxC.

-Una de las decisiones que tomó el Presidente después de lo que fue la ley ómnibus fue echar funcionarios, hoy dijo que podría haber más despidos y que está explorando la posibilidad de un acuerdo con Macri, ¿qué se sabe de eso?

-Bueno, las decisiones sobre los despidos que pueda realizar el Presidente son decisiones del Presidente, no tengo noticias más de lo que leí en algún momento. Fue una decisión exclusiva del Presidente. El Presidente tomó decisiones, por supuesto. Si va a seguir tomando, bueno, supongo que verá el desempeño de cada funcionario, porque yo creo que estamos todos sujetos a lo mismo. El Presidente es el que dispone y si hay algún funcionario que no cumple los objetivos de su cargo, en el sentido de reducción del gasto, eficiencia en la gestión, alineamiento claro con las instrucciones del gobierno, estamos todos sujetos a la misma regla.

-Usted al momento, está “firme como rulo de estatua”…

-Mientras no venga un viento grande y el rulo se deshaga…

-Y el acuerdo para una fusión con Macri ¿Cómo la evalúa usted?

-El Presidente ha conversado con el expresidente Macri en reiteradas oportunidades y tiene conversaciones. Yo creo que su partido y su bloque ha trabajado en conjunto con nosotros durante el periodo de tratamiento de la ley, si bien tuvimos en diferentes posiciones durante la elección y confrontamos políticamente en la elección, pero siempre confrontamos con la misma idea de una transformación, por ahí no exactamente con la misma, pero bastante parecida. Si tienen una vocación de trabajar en conjunto hacia el futuro, yo creo que todos estarán abiertos.

-¿Tiene para sumar el PRO? ¿Puede sumar algo al gobierno, no en cuanto a cargos, sino en cuanto a estructura política?

-Bueno, es un partido que ha ganado una elección nacional y tiene legisladores y tiene gobernadores. La fuerza que tiene el PRO está cimentada en varios años y en varias elecciones, con lo cual me parece que tiene para aportar, por supuesto. Tanto en estructura política como en dirigentes, habrá que ver si tenemos coincidencias y tenemos la misma mirada sobre cómo se solucionan los problemas de la Argentina. Eso el Presidente lo conversará seguramente con los referentes de otras fuerzas para ver si se puede avanzar.

-Y como ministro del Interior, tener un bloque conjunto de 75 diputados, ¿qué implicaría para usted que tiene que ser el que articula con el Congreso para sacar las leyes?

-Yo creo que es importante tener un bloque de más diputados de los que tenemos nosotros, nos aliviana la tarea. Pero también yo destaco la tarea que hicimos hasta ahora, porque realmente hicimos una tarea muy importante pese a tener un bloque tan chico. Nuestros diputados y el Presidente de la Cámara y la gente del Ejecutivo que trabajó también en conversaciones diarias en el Congreso sobre esta ley, yo creo que han hecho un trabajo muy bueno que lamentablemente no tuvo el resultado que esperábamos, pero seguiremos insistiendo.