Guillermo Francos, sobre ficha limpia: “No me gustaría que se entendiera que es para proscribir a Cristina”

Cuatro día después de que la sesión para debatir “ficha limpia” se cayera en Diputados, el jefe de Gabinete Guillermo Francos analizó este domingo por la noche el proyecto que busca impedir que personas condenadas por delitos de corrupción se presenten como candidatos a cargos públicos. En La Cornisa (LN+), y ante versiones que indican que el oficialismo quiere avanzar con la iniciativa para impedir que la exvicepresidenta Cristina Kirchner sea candidata, Francos fue categórico: “A mi me parece bien ficha limpia. Lo que creo es que no es bueno que se sancione una ley para proscribir a Cristina Kirchner”.

“No sería bueno para la Argentina”, opinó el exministro del Interior. Y profundizó: “No me gustaría que se entendiera que la ley es para eso. Estoy de acuerdo con la sustancia. Pero no estoy de acuerdo con la circunstancia. Para mi, puede ser negativo que se interprete que está hecha en contra de Cristina Fernández de Kirchner. En realidad, ha habido una gran cantidad de casos de delincuencia en la política. Y la ley está hecha para esos tantos casos”.

Durante su diálogo con Luis Majul, Francos habló también sobre el acto que encabezó la presidenta del PJ en Rosario. Respondió con una chicana a su pedido de desregulación de los medicamentos: “Se ve que no lee las normas. El DNU 70/23 desreguló los medicamentos, estableció la boleta electrónica y los genéricos. Su bloque lo quiso voltear el DNU. No entiendo ese intento de Cristina Kirchner de pedirnos algo que ellos quisieron voltear”.

“No me parece serio esto. Tenemos a una expresidenta que estuvo 16 años en el poder y no se hace cargo de las cosas. Dejó una Argentina destrozada. Es difícil poder comprender que pasa por su mente de no tener el mínimo remordimiento, expresión de aceptación de responsabilidad en el desastre que ha dejado la Argentina. Entonces, que venga con este tipo de agravios. Se podrían decir muchas cosas de ella. No quiero entrar en esos temas”, dijo el ministro para completar su idea.

Los pliegos de Lijo y Mansilla, la eliminación de las PASO y el presupuesto

El jefe de Gabinete amplió esta noche sus declaraciones radiales sobre el no tratamiento de los pliegos de ambos jueces en el Senado para su incorporación a la Corte Suprema. “Cuando se hace una propuesta de candidato a miembros de las Corte, hay que tener el apoyo mayoritario del Senado. Para eso uno tiene que contar con votos del oficialismo y de la oposición. No hay un acuerdo porque hasta ahora no han salido. Hay un despacho de comisión. No quiere decir que haya un voto en el recinto. Hay que ver, esperar. El Presidente ha hecho la propuesta como corresponde y estamos esperando a que resuelva el Senado”, razonó.

Teorizó luego un posible escenario en el que el Ejecutivo acuda a la designación provisoria de los magistrados: “¿Qué pasa si de repente renuncian todos los miembros de la Corte? Hay conjueces. Supongamos que la corte queda vacante. ¿Cómo hace un Gobierno con minoría en el Senado para poder integrar una corte vacante? Es complejo. Allí, ¿se podría considerar una designación por decreto hasta que se llegue a un acuerdo? Planteó una hipótesis. No sé”.

Ariel Lijo y Manuel García Mansilla

Se pronunció además sobre la intención del Gobierno de avanzar con la eliminación de las PASO. “Queremos eliminarla por varios motivos. La experiencia demuestra que no han sido de utilidad. Han sido poco utilizadas. Han resuelto un caso de una interna. En segundo lugar, tienen un costo innecesario. Y en tercer lugar, ¿por qué tenemos que obligar a la gente a votar por una interna de partido? Me parece mal. No me parece razonable hacer estas internas obligatorias. Le sacamos un peso a la gente, ahorramos plata y que los partidos definan sus internas adentro”, explicó Francos.

Concluyó con una salvedad sobre la aprobación del presupuesto 2025: “El Gobierno envió un presupuesto con una serie de parámetros que son importantes. Pero uno fundamental: el equilibrios fiscal. Que el Congreso apruebe un presupuesto con equilibrios fiscal es una señal institucional poderosa. También hemos dicho que somos minoría. Entonces, en este momento, todas la fuerzas política nos aprietan para poder generar cambios por una cuestión de números. Entonces, en ese sentido, también hemos dicho que no nos preocupa si no hay presupuesto y gobernar con la prórroga que emitieron administraciones anteriores”.

