escuchar

El exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, lamentó la disolución de la Secretaría de Comercio Interior, a días de la asunción de Javier Milei a la presidencia. “Claramente es la objetivación de la derrota”, afirmó el Moreno. Hoy la secretaría depende del Ministerio de Economía, pero el presidente electo confirmó que “no hay alternativa al ajuste” y que “no va a existir como la conocemos”.

Moreno fue secretario de comercio interior en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, desde 2006 hasta 2013. En una entrevista para Radio 10, dijo que la eliminación de la cartera es “la objetivación de la derrota”. Y agregó: “Un buen secretario de comercio te empareja la cancha, por eso te putean los grandes (empresarios) y los trabajadores te saludan, ahora te diste cuenta que el grande se come al chico. El secretario de Comercio ayudaba al chico”.

Además, el exfuncionario reflexionó sobre la victoria del Javier Milei en el balotaje contra Sergio Massa. “Ni en los peores momentos supusimos que el desenlace de dos gobiernos desastrosos, el de Alberto Fernández y el de Mauricio Macri, iban a terminar en esto”. En tanto, criticó el desembarco de Luis “Toto” Caputo al ministerio de Economía y dijo que no coinciden en ideología.

“Hasta el jueves pasado era la revolución anarcocapitalista, pero le empezó a dar aire a Caputo, que no tiene nada que ver con el anarcocapitalismo y fue el peor funcionario de Macri”, lanzó. Caputo fue presidente del Banco Central y ministro de Finanzas durante el gobierno de Macri, y Moreno mencionó cuando “lo echó el FMI en 2018 a través de Twitter”.

Además, mencionó la estanflación a la que hace alusión Milei para referirse a la situación económica de los próximos meses. “Vendés menos y aumentan los precios. Si hay una estanflación esto va a ser muy complejo”. Y agregó: “Milei quiere un ajuste fiscal ortodoxo que no nos va a llevar a una recesión, sino a una depresión, porque vas a recaudar menos”.

“Si podo la obra pública, van a echar gente. Todos esos muchachos dentro de 60 días consumen lo del fondo de desempleo, y a los 90 días, ya no consumen. Si no consumen, el comerciante no vende y no paga impuestos. Vas a tener que empezar a parar la educación y los hospitales, y esto no termina más. Es un error garrafal que están cometiendo”, argumentó.

LA NACION