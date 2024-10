Guillermo Moreno marcó “errores conceptuales” de la carta de Cristina Kirchner

Escuchar

Guillermo Moreno apuntó este martes contra la carta de Cristina Kirchner en la que confirmó su candidatura como presidenta del Partido Justicialista. El exsecretario de Comercio sostuvo que el escrito tiene “horrores conceptuales” y remarcó aquel párrafo que sostiene que en 1983 el radicalismo, que ganó las primeras elecciones de la vuelta de la democracia de la mano de Raúl Alfonsín, “no fue derrotado por una fuerza anti peronista” porque hubo un intento de conformar “un tercer movimiento histórico”. “Decir que Alfonsín no es gorila es repudiar la consigna que cantamos durante años: ‘Traigan al gorila de Alfonsín’ ”, comentó Moreno en declaraciones radiales.

“Esta es la que más errores conceptuales tiene, y algunos son horrores”, sumó. La expresidenta publicó ayer el escrito donde afirma estar “dispuesta” a “aceptar el desafío de debatir en unidad”. Su candidatura surgió en medio de la acefalía que dejó la renuncia de Alberto Fernández al cargo y la falta de un reemplazante. Hasta ayer, el único postulado había sido el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien todavía sigue en la carrera.

Cristina Kirchner

La posibilidad de que su competidora fuera la exvicepresidenta comenzó a sonar la semana pasada, cuando los referentes de La Cámpora, el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, hicieron publicaciones en sus redes sociales pidiendo por su postulación. “En este tiempo tan duro para los y las argentinas, ella puede encender una luz de esperanza con su mirada estratégica y su coraje para volver a organizarnos y comenzar la reconstrucción. Es momento de que una mujer, que militó toda su vida en el peronismo, presida por primera vez el Partido Justicialista”, comentó de Pedro en ese entonces.

La carta de Cristina Kirchner no solo resolvió el interrogante de su candidatura, sino que también realizó una breve cronología de la historia reciente y aquello que llevó a la Argentina a “este momento inédito”. Esa cronología fue la que despertó la crítica de Moreno, que mostró ofensa en que no sostuviera que Alfonsín es “gorila”. “Cuando Perón le ofrece a vicepresidencia a Balbín, el que se opone es Alfonsín. Gran gorila y gran antiperonista” , señaló.

En su carta, la expresidenta sostuvo que el peronismo “no fue derrotado por una fuerza anti peronista”. “Las características del triunfo electoral de 1983 generaron un fuerte liderazgo político y social que daba cuenta de la intención de conformar una nueva fuerza de carácter transversal. Captando votos característicos del peronismo, propició su primera derrota electoral en democracia. Tenemos que entender que, en esa oportunidad, el peronismo no fue derrotado por una fuerza anti peronista. El testimonio más claro de ello fue el intento de conformar el ‘tercer movimiento histórico’, al que eran convocados tanto peronistas como dirigentes de otras fuerzas políticas. Finalmente, ese gobierno fracasó en el marco de un proceso económico heredado de la dictadura cívico-militar que no pudo ser controlado y que terminó con la hiperinflación de 1989 y una desestabilización del ánimo social como nunca antes había sucedido”, explicó.

De ahí es que marcó los “muchísimos errores” del escrito en la radio Real Politik: “La carta de Cristina tiene muchísimos errores. Esta es la que más errores conceptuales tiene, y algunos son horrores. Decir que Alfonsín no es gorila es repudiar la consigna que cantamos durante años: ‘Traigan al gorila de Alfonsín’. Eso lo cantaba el pueblo cada vez que confrontaba con el Gobierno de Alfonsín. Gorilas como pocos eh, que es el que se opuso al abrazo Perón-Balbín. Cuando Perón le ofrece a vicepresidencia a Balbín, el que se opone es Alfonsín. Gran gorila y gran antiperonista. Esa historieta del Alfonsín progresista... Que Cristina diga que Alfonsín no es gorila... dice ‘quiso hacer el tercer movimiento histórico”, claro, para terminar con el peronismo . Ella misma lo dice”.

Otra crítica de Moreno a Cristina Kirchner

No es la primera vez que Moreno critica a la exvicepresidenta. A fines de septiembre, cuando ella todavía confrontaba con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en picantes cruces por X, él señaló que no sabía “de dónde sale esto de que Cristina sabe de economía”. Moreno dio su opinión tras el intercambio con Caputo. “Esta historia donde el peronismo empieza a chantear y cualquiera habla de cualquier cosa está mal. Si yo te digo ‘vamos a hablar de carnes’, vos pensás inmediatamente en [Alberto] Samid. Entonces, ¿por qué cuando pensás en economía vas a pensar que Cristina sabe?”, argumentó en San Luis en línea.

“Está eligiendo el combate en el lugar donde es débil. Lo tiene que llevar a Caputo a hablar de derecho o de política, no de economía. Igual Caputo es un croto hablando de economía, pero no es el lugar fuerte de Cristina. No sé de dónde salió esto de que sabe de economía. No es ella la que tiene que discutir con Caputo, menos del peronismo. Es una tontería que ella ocupe el lugar de la economía del peronismo, tiene que dejar a los economistas del peronismo que discutan la economía libertaria”, sumó.

