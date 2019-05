El durísimo cruce entre Guillermo Moreno y Marían O'Donnell 00:59

En un tenso intercambio de opiniones que recordó los peores momentos del ex funcionario kirchnerista al frente de la Secretaría de Comercio, Guillermo Moreno discutió anoche con María O'Donnell durante el programa "Corea del Centro", que la periodista conduce junto a Ernesto Tenembaum por Net TV.

Moreno estaba siendo entrevistado por ambos periodistas y la conversación se desarrollaba de los más natural hasta que comenzó a criticar la precandidatura a presidente de Alberto Fernández caracterizándolo de "antiético para el peronismo".

"Ser socialdemócrata y neoliberal es antitético al peronismo, pero también es un problema en el mundo porque a este nacionalismo xenófobo que costó millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial hay que oponerle un nacionalismo de amor y paz", señaló Moreno.

En ese momento María O'Donnell dijo que le resultaba "curioso escucharlo hablar de nacionalismo de amor y paz".

"Hay un montón de empresarios que han contado el tipo de aprietes que padecían", retrucó la periodista.

"Dale, me los traés acá en el próximo programa", replicó Moreno.

"Pero de llegar al absurdo de obligar a que para importar tenían que exportar. Entonces que tuvieran que armar sus propios exportadores, sectores que no tenían nada que ver con la exportación, hasta ponerle una multa a Héctor Polino, de Consumidores Libres...", le recordó la periodista.

- "Sacá ese caso", dijo Moreno, fiel a su estilo autoritario.

- "No, porque es paradigmático del apriete al ridículo a un tipo de una honestidad intelectual...".

- "Eso podemos verlo", la cortó el ex funcionario.

- "No, no podemos verlo", dijo O'Donnell.

- "No, ¡no me digas que no a lo que yo te digo que sí! Entonces es un programa ridículo", estalló Moreno.

- "Me traés para que yo pueda hablar y ella me dice que no puedo hablar. ¿Para qué me invitás?", le dijo a Tenembaum.

O'Donnell trató de calmarlo pero Moreno siguió.

"Como me dijiste 'eso no me lo puede decir', parecía que estaba con mi mujer. Y eso ya me complicó".

El tono del ex funcionario hizo enojar a O'Donnell: "No, el lugar común de que una mujer discute".

Moreno la señaló con el dedo y respondió: "No, por cómo me discutiste. 'Eso no se puede decir', dijiste".

"¿Por qué me levanta el dedo?", exclamó O'Donnell.

"No te levanto el dedo, te señalo para que quede claro que no sos Ernesto".

Después del programa, la periodista se descargó en sus redes: "Cuando te levantan el dedo en televisión y le hablan a tu compañero en lugar de a vos, y a vos te comparan con la esposa... todo eso hizo Guillermo Moreno", publicó en Twitter.