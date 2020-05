Guillermo Pereyra: "La situación no da para más, yo realmente tengo miedo"

El titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa dijo que la crisis "se profundizó" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de mayo de 2020 • 14:32

El titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, dijo hoy que la crisis generada por la pandemia de coronavirus en la Argenitna y en el mundo "no da para más" y que tiene "miedo".

"La crisis se profundizó. Los yacimientos están produciendo al 30% o 40% de su producción de petróleo. Las refinerías están cerrando porque no tienen más capacidad para almacenar petróleo, tienen los tanques llenos", dijo el sindicalista en diálogo con Radio Con Vos.

"No hay consumo. Hay gente que tienen bronca pero la situación no da para más. Todas estas empresas se manejan con los bancos y ahora está todo cerrado. No hay un mango. Nadie sabe cómo vamos a seguir en junio...", agregó Pereyra.

"Yo realmente tengo miedo", dijo en otro tramo de la entrevista, emitida durante el programa Cosechas y Negocios.

También hoy, el exministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, volvió a hablar de las consecuencias económicas del aislamiento social, preventivo y obligatorio instaurado el 20 de marzo por la pandemia del coronavirus Covid-19.

"Se calentó con el mensajero, pero a los días siguió la preocupación que yo planteaba y empezó a abrir la economía", dijo el exfuncionario de Juntos por el Cambio sobre las críticas que recibió por parte del presidente Alberto Fernández, a quien le disgustaron los comentarios de Prat-Gay sobre los daños económicos que genera la cuarentena.

"Los datos son lo que son. Los datos de marzo son un espanto, pero prepárense que en abril van a ser terribles ", dijo hoy Prat-Gay.