Esta tarde los funcionarios del ministerio de Educación recibe a los sindicalistas Fuente: DyN - Crédito: Alberto Raggio

30 de enero de 2020 • 09:05

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, y los dirigentes de los cinco gremios docentes con representación nacional inaugurarán esta tarde la paritaria nacional, sobre la que los principales referentes gremiales depositan "las máximas expectativas para posibilitar salarios dignos" y empezar las clases el 2 de marzo.

Trotta consideró que se trata de "un día muy importante" porque "indica un camino que implica la lógica del consenso y no tanto la lógica del conflicto".

"Además de discutir salarios, queremos discutir la agenda educativa de una Argentina que está atravesando una crisis profunda", destacó Trotta en diálogo con El Destape Radio. El funcionario agregó que "el objetivo es volver a cumplir la ley de financiamiento educativo porque en la actualidad no se cumple el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en educación".

" El piso hoy es de $20.250, pero mucha asimetría entre las distintas provincias y en el proceso de recomposición salarial. Pese a la crisis fiscal, sabemos que hay que priorizar la Educación", dijo.

Confianza y guiño al Gobierno

En la previa del encuentro -que se llevará a cabo a partir de las 15 en el Palacio Pizzurno- el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, destacó que "cuando hay gobiernos que escuchan, no debería haber conflicto. Este Gobierno da respuestas y mantiene el diálogo".

En ese sentido, indicó en Radio La Red que " no debería haber conflicto para que las clases empiecen el 2 de marzo".

"No me quiero adelantar, porque no hay una definición en conjunto en cuanto al valor del piso salarial docente, pero siempre es mejor discutir. Estamos en una situación de emergencia y lo sabemos todos. Lo que se discute es el piso salarial", dijo.

Gestión anterior

En alusión a las diferencias que encuentra en la negociación que mantuvo con la gestión de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, Baradel señaló que "después del 2016, su gobierno decidió atacar a los docentes".

"No es que con el gobierno de [el expresidente] Mauricio Macri fuimos duros: ellos fueron duros con nosotros, y nos defendimos", explicó.