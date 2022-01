Guzmán y la oposición: las dudas que dejaron los últimos “consejos” y mesas de diálogo que propuso Alberto Fernández

El gobierno de Alberto Fernández se caracterizó por la puesta en marcha de diferentes consejos, con el objetivo proclamado de definir políticas de Estado para enfrentar los problemas económicos de la Argentina. Pero tras dos años de gestión y en medio de la falta de acuerdo con el FMI, los organismos enfrentan críticas por su falta de avances concretos y, en algunos casos, se disgregaron por las diferencias con las medidas que lanzó el Gobierno para el sector. Con sus particularidades, esa es la situación que atraviesan el Consejo Federal de Argentina contra el Hambre, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y el Consejo Económico Social (CES).

“No tuvo un rol resolutivo”, justificó el exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo sobre el consejo contra el hambre. “No veo que se hayan logrado políticas en el mediano y largo plazo”, señaló Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que junto a Confederaciones Rurales Argentina se retiró recientemente del CAA por desacuerdos en las medidas adoptadas por el Gobierno. “Los resultados fallidos están a la vista”, dijo sobre el Consejo Económico Social Alfredo Cornejo, presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, y consideró que “no hay diálogo” por parte del Gobierno para establecer políticas generales.

Los diagnósticos sobre la marcha de los consejos proyectan dudas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en la reunión prevista para este martes, en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dialogará con la oposición sobre la negociación con el Fondo Monetario.

El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, se ubica en una posición intermedia. Sostuvo que algunas respuestas del Poder Ejecutivo “eran lo que se esperaba y otras no”, pero remarcó que “el diálogo existe”. Respecto al vínculo del sector industrial con Alberto Fernández, dijo que tenían “mayores expectativas y eso generó cierto grado de frustración”.

Consejo Federal de Argentina contra el Hambre

La foto de la extensa mesa que se reunió cuando asumió el Presidente en diciembre de 2019, con la promesa de luchar contra el hambre en el país, terminó más en un recuerdo que en resultados concretos para cumplir su objetivo.

“Fue para la gilada”, sentenció Hilda “Chiche” Duhalde, exsenadora de la Nación que participó del Consejo. Explicó que la segunda reunión, recién después de seis meses de su creación, “fue exactamente igual”, por lo que decidió no volver a asistir. Señaló que los objetivos propuestos no se cumplieron, porque “los comedores crecieron como hongos” y la pobreza aumentó. Calificó al Consejo de “un desorden intolerable” que se traduce “en todas las intenciones del Gobierno de armar mesitas de diálogo por determinados temas”.

La exdiputada Carmen Polledo, de Juntos por el Cambio, quien también participó del Consejo, coincidió con el diagnóstico de Duhalde. “Mi impresión es pobre, fueron solo dos o tres reuniones”, manifestó. Además, denunció que hubo falta de apertura y diálogo con otros espacios políticos. “Fueron con un sesgo ideológico muy fuerte referenciado con el oficialismo: sin conclusiones, sin diagnósticos comunes, sin consensos, solo la voz oficial”.

Al ser consultado por LA NACION sobre estas críticas, Daniel Arroyo, que estuvo al frente del Consejo, evitó responderles. Y argumentó que el rol del Consejo fue debatir políticas, pero que “no tuvo un rol resolutivo”. En este sentido, puso como ejemplo la puesta en marcha de la Tarjeta Alimentar, que llegó a 11 millones de personas, aunque reconoció que esta “claramente fue una política del ministerio”. No pudo brindar precisiones sobre las próximas reuniones del Consejo: “No sé si se va a convocar o no”, dijo.

Consejo Económico y Social

Es un órgano colegiado creado por el Poder Ejecutivo a principios de 2021 “para el debate informado y la búsqueda de consensos sobre prioridades estratégicas para la Argentina”, tal como lo indica el sitio oficial.

El presidente Alberto Fernández participó del encuentro de cierre de año del Consejo Económico y Social Presidencia

En diálogo con LA NACION, Alfredo Cornejo señaló que “sus resultados fallidos están a la vista”, porque la economía no creció, aumentó la pobreza y “se castiga cada día más al sector productivo”. No se detuvo allí: “El Gobierno no mantiene un diálogo abierto con ningún sector de la sociedad, ni empresarial ni productivo ni político”. Adjudicó la falta de consenso al “seno de su propio partido” dado que “no hay diálogo entre Alberto y Cristina, y de allí hacia abajo”.

Gustavo Beliz, presidente del Consejo Económico y Social, rechaza dialogar con la prensa. En una de sus últimas apariciones públicas, junto a la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), aseguró que el Consejo va a “profundizar las mesas sectoriales”.

Ante la negativa a dar entrevistas, los voceros de Beliz remiten a la cuenta del Consejo en Twitter, cuyos últimos posteos incluyen recomendaciones para la ola de calor. En tuits anteriores se enumeran propuestas generales. Uno incluye la creación de la Unidad de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas. No especifica el presupuesto del nuevo organismo.

El sector productivo y empresarial

Recientemente, la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA) -tres de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace- se retiraron del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), el ente que nuclea a distintas organizaciones del sector agrícola y de la industria con el Gobierno, a raíz de una medida que dispuso el Estado con la que no estaban de acuerdo.

“Esto complica el diálogo”, explicó Nicolás Pino, presidente de la SRA. Compartió otros casos en los que hubo diferencias de opinión con el Estado en cuanto a lo que necesita el sector agroindustrial y no fueron escuchados. “Hay que frenar y repensar de qué manera se tiene que manejar el Consejo”, reflexionó.

Reunión del Consejo Agroindustrial Argentino en la Casa Rosada

En más de una ocasión, el presidente de la AEA, Jaime Campos, se pronunció en contra de decisiones adoptadas por el Gobierno, por ejemplo, cuando promovió la suba de la presión fiscal al sector privado. “Es muy negativo para nuestro país; una mala señal”, dijo.

"El Gobierno no mantiene un diálogo abierto con ningún sector de la sociedad, ni empresarial ni productivo ni político" Alfredo Cornejo, presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado

Por su parte, Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, aseveró que la entidad representante del sector industrial realiza numerosas propuestas al Gobierno: “Algunas se resuelven con mayor nivel de satisfacción y en otras seguimos mirando determinados temas”. Remarcó que mantiene un diálogo constante con los ministros, pero que “después el nivel y velocidad de éxito depende de muchos factores”. Manifestó que la aspiración de la UIA es trabajar en conjunto con el oficialismo y la oposición para buscar consensos de políticas de Estado.