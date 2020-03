Un juez de primera instancia negó una medida cautelar para suspender el decreto de subas discrecionales de haberes Fuente: Archivo

Silvia Stang SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de marzo de 2020 • 15:44

Un juzgado de primera instancia del fuero de la seguridad social aceptó que una jubilada reclame contra el decreto de aumento de los haberes utilizando como herramienta la vía de una "acción meramente declarativa". Pero rechazó darle lugar a la pretendida medida cautelar para que se suspenda, durante el tiempo en que se analice el reclamo, la aplicación de la medida del Poder Ejecutivo.

La demandante del caso es la jubilada Elsa Rosa Di Serio. Y la presentación hecha por el abogado Federico Despoulis Netri busca que haya una declaración de certeza sobre la inaplicabilidad, por inconstitucionales, de varios artículos de la ley 27.541, de emergencia económica, y también del decreto 163, por el cual el Gobierno dispuso, para este mes, aumentos a los haberes previsionales con un criterio discrecional.

En diálogo con LA NACION, el juez Juan Fantini, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social número 6 -quien admitió la vía de la acción declarativa el 19 de febrero-, explicó que hoy, junto con la negativa a la medida cautelar, dispuso dar traslado de la causa a la parte demandada, que es el Poder Ejecutivo Nacional.

La medida cautelar, según el escrito del juez, no fue otorgada porque la parte demandante pidió un juicio sumarísimo y, entonces, en un plazo breve debería resolverse el caso. La resolución emitida hoy explica que se tomó esa decisión luego de tenerse en cuenta "las cualidades del remedio expedito y rápido destinado al restablecimiento del ejercicio de los derechos constitucionales que se consideran afectados".

Un próximo paso será la resolución, en forma favorable o desfavorable, de lo solicitado en la presentación de Di Serio: la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la llamada ley de "solidaridad social". En ese momento (que podría llegar en dos o tres meses), el fallo deberá aclarar qué efectos concretos tendrá lo dispuesto en caso de que se le dé la razón a la jubilada. Teóricamente y según explicaron diferentes abogados, una acción meramente declarativa no es una medida ejecutable, por lo que no caería la aplicación del decreto, pero en este caso en particular debe esperarse a ver cuál es la decisión.

Uno de los artículos de la ley 27.541 cuestionados por la demanda es el que dispone la suspensión, por 180 días desde el 23 de diciembre, de la aplicación de la fórmula de movilidad previsional aprobada por ley a fines de 2017. Esa parte de la ley, sumada a las atribuciones que se le otorgaron al Poder Ejecutivo, es lo que derivó en la aprobación del decreto 163, que estableció subas que, en la práctica, son de entre 3,75% y 12,96%. Como del cálculo de la movilidad legal resultaba una suba de 11,6% para todos los jubilados por igual, algo más de 2 millones de ellos se vieron perjudicados.

La presentación judicial también pide declarar inconstitucional, entre otros artículos de la ley de emergencia, el que faculta al Poder Ejecutivo a disponer aumentos salariales obligatorios para empleadores del sector privado, a eximir temporalmente del pago de aportes y contribuciones sociales correspondientes a subas de salarios, y a reducir el peso de esas cargas laborales para determinadas jurisdicciones o actividades.

La decisión tomada por el Gobierno en cuanto a las subas de haberes jubilatorios ya generó varias presentaciones de amparos individuales por parte de jubilados que se sienten perjudicados, y también un amparo colectivo, aunque en este caso y en primera instancia, la jueza Silvia Saino no avaló la representatividad de los reclamantes (la jubilada Silvia Lezaun y la asociación civil Años), una decisión que ya fue apelada ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.