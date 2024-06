Habla Milei: qué dijo el presidente este 12 de junio en la ExpoEFI 2024

Escuchar

El presidente Javier Milei dio un discurso este 12 de junio en la ExpoEFI 2024, un encuentro centrado alrededor de la economía y las finanzas que se realiza en La Rural.

La cita organizada por Invecq y Messe Frankfurt Argentina, a la que Milei ya se había presentado como candidato, le sirvió al primer mandatario para referirse a una serie de temas de agenda que incluyen el tratamiento de la Ley Bases (que hoy se debate en el Senado), el escándalo por denuncias de corrupción en el Ministerio de Capital Humano dirigido por Sandra Pettovello y la marcha actual de la economía.

Qué dijo Javier Milei este 12 de junio en la ExpoEFI 2024

El presidente comenzó su discurso de esta mañana con alusiones al escenario económico que recibió el pasado 10 de diciembre. “Sin lugar a dudas, recibimos lo que era la caracterización de la crisis más importante de la historia argentina”, resumió antes de compararla con algunas de las crisis económicas más relevantes de nuestra historia: “Teníamos un desequilibrio monetario que era, por lo menos, dos veces, el de la previa al Rodrigazo (...) Al mismo tiempo, teníamos un desequilibrio en el Banco Central que era peor que el que teníamos a inicios del 89, en la previa de la hiperinflación de Alfonsín”. “Los indicadores sociales eran peores que en 2001″, llegó a decir Milei sobre la “herencia” en el encuentro, cuyas entradas se vendían desde los $120.000 a los $180.000.

Siguiendo esa lógica, volvió a repetir algunos indicadores que explicó también en su discurso de asunción: “La realidad es que esto daba para peor porque cuando uno toma la inflación mayorista del mes de diciembre es 54% (...), una inflación mensual del 54% anualizada da 17.000%, y la realidad es que el dato del mes de abril en mayoristas fue del 3,4%, es decir, un 50%” anualizado”.

Entonces, unió estos guarismos con la idea de un plan de estabilización: “Es bastante divertido que digan que no hay un programa económico cuando la inflación bajó, de un ritmo del 17.000% anual al 50%, y es bastante. Yo sé que son consultores a los que se les paga, pero no baja de la nada, no es un acto de magia bajarlo”.

Luego, se burló del economista Carlos Melconian sin nombrarlo directamente: “Hay algunos que andan diciendo que no hay plan, que lo peor no pasó y todas esas payasadas. Debe ser que la tintura le está quemando el cerebro”. El pasado martes, Melconian (anunciado en campaña electoral como ministro de Economía de un eventual gobierno de Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad) dijo en declaraciones televisivas que “lo que se está viviendo es un plan financiero aplicado a la emergencia, no un programa económico ni para reactivar nada”.

El discurso del presidente continuó entonces refiriéndose a la situación de la economía, de la cual dijo que “tocó un piso y empezó a salir”: “Todo pareciera mostrar que lo peor ya pasó, que el piso lo encontramos, y ahora empezamos a discutir si estamos frente a la pipa de Nike o estamos en una ‘V’”.

Una vez planteadas sus esperanzas en el terreno económico, eligió continuar su intervención por “la dinámica de largo plazo”, donde destacó el rol del DNU 70/2023 (rechazado por el Senado, pero aún vigente por no haber sido votado en la Cámara de Diputados), y la Ley Bases, que hoy se discute en el Senado para su aprobación general. Respecto a esta última, dijo: “Si la Ley Bases sale, les recuerdo que la reforma estructural más grande de la historia la hizo Menem, y la Ley Bases es cinco veces más grande que la reforma de Menem”.

“¿Cuál es el sentido de estas reformas?”, se preguntó de manera retórica. “Si pasan, harían que la Argentina escale en términos de libertad económica 90 puestos. Eso significa que Argentina pasaría a parecerse a países como Alemania, Francia”, sugirió. También, dijo que no se conformaba con estos esfuerzos legislativos y adelantó nuevos proyectos: “Tenemos 3.200 reformas estructurales más para enviar, y que, si no las mandamos ahora, las vamos a mandar, a partir del 11 de diciembre del 2025″.

El presidente aprovechó la oportunidad para defender a su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, envuelta en escándalos por los alimentos para comedores que estaban acumulados en depósitos de la cartera y los convenios firmados con la Organización de Estados Iberoamericanos. Este organismo fue contratado por el ministerio, que reúne Desarrollo Social, Educación, Cultura y Trabajo, para tercerizar el pago de empleados que luego no iban a trabajar. Actualmente, se investiga el destino de esos fondos salariales por los cuales el propio Gobierno acabó despidiendo y denunciando por corrupción al Secretario de Familia y Niñez de esta administración, Pablo de la Torre.

Al referirse a esta causa, Milei la relacionó con “el pataleo de delincuentes” a los que la ministra les habría “cortado el negocio de los comedores fantasma” desde su cartera: “¿De qué lado están entonces? ¿Del lado de la ministra Pettovello, que se está peleando con todos los chorros o del lado de los chorros? A veces la Argentina es un país muy raro”.

