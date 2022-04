Habló Daniel Scioli tras la viralización de un viejo video suyo que instaló una posible candidatura a presidente: “Hay muchos vagos”

Ayer en las redes sociales se viralizó un spot del embajador en Brasil, Daniel Scioli, con un marcado tinte electoralista y empezaron a sonar distintas versiones sobre que así estaba lanzándose a la carrera presidencial para 2023, en medio de la interna que sacude al Frente de Todos. “Los incondicionales siempre están, contra todo pronóstico ellos aparecen y le ponen el pecho a las balas, no hay fuerza capaz de retirarlos, de ofenderlos”, decía la voz en off de esa grabación. Sin embargo, hoy el exgobernador bonaerense tuvo que salir a aclarar que en realidad el material era viejo y dijo estar enfocado en su tarea diplomática.

“Porque estoy haciendo el trabajo como lo estoy haciendo empiezan conjeturas sobre mi futuro, será que hay muchos vagos; cuando uno trabaja se nota y hay que seguir trabajando. Los resultados de lo que uno hace no son casualidad, son fruto de mucho esfuerzo”, aseguró en Radio Mitre Scioli, el candidato elegido por Cristina Kirchner para sucederlo en 2015 y que perdió las elecciones ese año con Mauricio Macri.

“Tengo experiencia en la vida y la política, tengo muy claro lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer porque estoy en contacto con la realidad todo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Lo mejor posible, con responsabilidad, no especulando”, aseguró el además ex vicepresidente de Néstor Kirchner para intentar descartar que a través de la viralización de este material podría empezar a sondear el terreno para ver cómo está posicionado de cara a los próximos comicios.

En ese sentido, le bajó el tono a sus supuestas intenciones de llegar a la Casa Rosada. Dijo que todavía tiene “mucho” para aceitar en la relación de la Argentina con Brasil y que está “enfocado” en esa labor. “No hago una diplomacia tradicional, sino una diplomacia ejecutiva”, afirmó el funcionario de extensa trayectoria en el peronismo y de los moderados entre los socios oficialistas.

Este material, que incluye imágenes de un Scioli cercano a la gente, no pasó desapercibido porque llegó en un momento en que hay reorganización en las distintas terminales del Frente de Todos, mientras las aguas siguen revueltas ya que el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner tienen severas diferencias en cuanto a la política económica y casi nula comunicación.

En ese contexto en la cúpula del Gobierno y después de hacer un repaso por su día a día en la Embajada, Scioli pidió que “haya responsabilidad” e indicó: “Cuando hay debates, diferencias, hay que conversarlas en un ámbito que a la gente no le genere incertidumbre. Es eso, tengo tanta experiencia en esas cosas... A esta altura hay que enfocarse en los temas con sentido común y mucha sensibilidad”.

El spot

En las imágenes que circularon ayer, pero que según el exgobernador son de 2016, se lo ve en distintas actividades multitudinarias y con representantes de distintos sectores. “Los incondicionales siempre están, no importa la hora, lo que pasó, si ganamos o si perdimos, si nos peleamos, si hace tiempo no nos vemos o si nos vemos todos los días”, comienza la voz en off.

“Cuando los necesitamos de verdad ellos están, en las buenas y en las malas. Contra todo tipo de pronóstico ellos aparecen y le ponen el pecho a las balas. Te cubren porque quieren verte bien, quieren que salgas lo menos herido posible, porque si vos sos feliz, ellos son felices. ¿Qué más se puede pedir? No hay fuerza capaz de retirarlos, de ofenderlos”, sigue.

“Ellos aguantan y si tropiezan son los primeros que se levantan y te levantan, te levantan a vos y a todos los que vienen atrás. Para seguir peleándola, porque lo incondicional es el amor, el amor que ellos tienen por la vida”, cierra el spot, que utiliza el juego de palabras “incondiScional” (sic) en relación con el apellido del embajador.

El mensaje del video no hace referencia a ningún tipo de candidatura específica.