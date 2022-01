Habló el hombre que amenazó a Omar Perotti y pidió perdón: “Habíamos tomado unas copas de más entre amigos, era una parodia”

El video del chofer de ambulancias Andrés Viñas, sentado en una cama, con un supuesto chaleco antibalas y con un arma, mientras lanza una fuerte amenaza contra el gobernador Omar Perotti, generó repercusión la semana pasada. Después de ser detenido y liberado -aunque enfrenta una causa por amenazas-, el hombre le pidió disculpas al mandatario provincial por lo ocurrido.

Para justificarse, dijo que solo se trató de “una broma”, luego de tomar “unas copas de más” junto a un amigo con el que ahora se peleó y que fue quien difundió el video. Además, aclaró que el chaleco, en realidad, era para jugar al paintball. Sobre el arma -que no fue encontrada en el primer allanamiento que le realizaron-, en principio dijo que era “de utilería” y, luego, comentó que se trataba de “un encendedor”.

“En el video no hay ninguna amenaza de muerte al gobernador, yo digo ‘lo voy a ir a buscar’. En ningún momento dije ‘lo voy a matar’ y esas cosas”, fue lo primero que comentó Viñas en Radio AM 830. En el video, había apuntado contra el mandatario peronista: “Si no me pagan el bono de 20 lucas, se pudre todo. Te voy a buscar, Perotti. Te voy a tener que ir a buscar, Perotti”.

Así amenazaron al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti

Después de esa primera cuestión, Viñas habló del contexto en que se produjo ese registro. “El video se grabó en vísperas de Navidad. Habíamos tomado unas copas de más, estábamos entre amigos, lo grabó un amigo con mi celular, era una parodia que iba a quedar entre nosotros en modo de broma, de risas”, comenzó.

Y siguió: “Días más tarde, me peleé con mi amigo y él se había mandado mi video a su celular sin mi autorización. Ahí lo hizo público en Facebook. Activamos los protocolos con mi hermana para que se bloquee y lo logramos, pero después lo subió a Instagram y a las redes sociales. Fue denunciado penalmente por mi abogado [este hombre que] trabaja conmigo. Fue una traición, una mala jugada, porque era algo cómico para nosotros, me arruinaron la vida”.

Tras dar su versión -y pese a que en el video se lo ve colocar una a una las balas en el tambor del arma- insinuó también: “El chaleco no es verdadero, es de paintball. Y el arma parece real, pero es de utilería, es un encendedor, lo venden en cualquier lado”.

En un intento ferviente de explicar que “fue una broma”, el chofer del servicio público de emergencias -SIES 107- que ahora afronta un sumario administrativo, manifestó: “Jamás quise que se viralizara. Él lo viralizo sin mi consentimiento, sin mi permiso. Yo estaría loco para lanzar un video así, que se ve mi cara, se ve todo, porque podría perder mi trabajo. Ahora me encuentro en un conflicto con mi trabajo porque no me dejan ingresar”.

Al respecto de esto último, contó que desde hace cuatro años cumple funciones en el SIES y puntualizó en que desde hace un año y tres meses llegó a Santo Tomé, una ciudad lindera a Santa Fe capital adonde lo detuvieron.

El pedido de disculpas a Perotti

“Me presenté a trabajar y el director del hospital me dijo que no podía ingresar hasta que se tome una decisión sobre mi caso. Por eso decidí pedir disculpas públicas, decirle al señor gobernador que nunca fue mi intención amenazarlo. Fue una parodia, una broma que nunca debió haber salido de esas cuatro paredes. Estoy muy deprimido, soy el único sostén de mi familia”, remarcó Viñas, que dijo que estudió enfermería y que también es técnico mecánico.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti LA NACION

“Me estoy desesperando porque no sé cómo seguir, cómo mantengo a esta familia. Me gustaría que le llegue este mensaje, solo fue una broma, me gustaría recuperar mi trabajo y seguir mi vida normal porque jamás pasé por esto”, le dijo a Perotti este hombre que aseguró que nunca estuvo preso y que vive con su esposa y con sus tres hijos -de ocho meses y de cinco y siete años-. “Estoy en mi domicilio, sin nada que hacer, con una depresión terrible”, acotó.

Detenido después de que el video tomara trascendencia pública, Viñas negó haberse resistido a la autoridad en el momento en que los oficiales lo abordaron y denunció en la radio un supuesto mal accionar de los efectivos.

“Una camioneta blanca de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) me perseguía y pensé que quería sobrepasarme. Yo circulaba en motocicleta, le doy el paso y me sigue acorralando. Me saca un arma por la ventana y jamás dijeron ‘policía’. Temí por mi vida y aceleré la marcha. Y unos metros más adelante me agarraron, mi moto es de bajas cilindradas, y ahí me dijeron que era la Policía. Yo pensé que me iban a matar, a secuestrar. Me asusté. Si me hubiesen dicho ‘policía’, me detengo”, sostuvo.

Además, se refirió a los días que estuvo en prisión: “Jamás estuve preso, jamás tuve ningún antecedente. Es la primera vez que estuvo preso y fue algo especial. Pasé momentos terribles detenido. Ahora me da vergüenza salir a la calle”.