La madre del vendedor ambulante sobre el que pesaba un pedido de captura y que fue detenido en la calle pese a que la diputada nacional Victoria Donda intentó evitarlo, dijo esta mañana que "él sigue siendo un nene, más allá de todo".

"Él está bien ahora, gracias a Dios dejó la droga. Es un pibe normal, común y corriente, que solo necesitaba amor y contención para salir adelante", contó Yanina en diálogo con Radio Con Vos.

Ayer, luego de que se difundiera el video de su detención, se conocieron los antecedentes penales con los que cuenta el joven de 18 años, identificado como Brian Joel Maidana. Entre ellos aparecen robos e intentos de robo.

"Él salió a vender pañuelitos, la policía le pidió el documento, él se lo dio y le salieron las cosas que hizo cuando tenía 15 años, cuando yo le pedía ayuda a la Justicia y me dio vuelta la cara", relató la mujer de 34 años, que es obrera, vive en Florencio Varela y tiene otros dos hijos.

"Brian se fue de casa, se dedicó a robar y después estuvo internado siete meses para recuperarse de la droga, y salió. Ahora va a ser padre y por eso sale a vender", explicó.

Por último, Yanina consideró: "La calle no trae nada bueno, pero lo que pasa es que algunos nacemos en cuna de oro y otros no. A veces no todo es juzgar. Hay que conocer lo que hay detrás".