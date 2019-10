Habló Sergio Varisco, el intendente de Paraná que sufrió un ataque en la calle 00:28

Video

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, habló hoy sobre el ataque que sufrió ayer cuando ingresaba a su casa, en pleno microcentro de la capital de Entre Ríos.

Varisco, dirigente de Cambiemos, quien permanece internado en una clínica de esa ciudad, dijo que sufrió una fractura de cadera.

"Es gente intolerante que fue a pedir que el municipio otorgue beneficios que no les corresponde. No podemos acceder a cosas que no corresponde", afirmó el jefe municipal en diálogo con Todo Noticias.

"No es la primera vez que uno sufre amenazas o agresiones. Uno tiene que dar la cara", dijo Varisco.

La fiscal Natalia Taffarel les tomará hoy declaración a los tres detenidos por el ataque en la vía pública a Varisco. Los presuntos agresores fueron identificados como Vanina Julieta Gauna, de 40 años; Claudio Javier Godoy, de 46, y Juan Ignacio Musuruana, de 26 años.

Gauna y Godoy fueron detenidos pocos minutos después de la agresión. Ambos fueron identificados a través de las cámaras de seguridad y el testigo que denunció el hecho al 911.

En tanto Musuruana se presentó espontáneamente en la Comisaría Octava, tras verse en los videos que circularon por redes sociales.

La fiscal solicitará hoy también que se fije la audiencia de medidas de coerción, en la cual imputará a los supuestos agresores el delito de coacciones agravadas que contempla la pena de cinco a diez años de prisión.

Los acusados podrían también recibir una pena de reclusión en el caso de que las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos. Además el de lesiones graves en concurso.

El intendente Varisco se encuentra en un proceso ante la justicia con dos causas unificadas por el presunto financiamiento de bandas dedicadas al narcotráfico por el que están detenidos un concejal y otros funcionarios del gobierno municipal de la capital de Entre Ríos.