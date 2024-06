Habló una de las diputadas de izquierda que juró por Palestina: “Los quieren masacrar”

Escuchar

Las juras de las diputadas de izquierda Vanina Biasi y Mónica Schlotthauer desataron la polémica luego que las legisladoras asumieran a sus bancadas con un discurso en el que reclamaban por el “fin del genocidio en Palestina”. Tras ello, Schlotthauer ratificó sus dichos más tarde y apuntó contra Israel a quien acusó de ser “un estado fascista”.

“Hace meses que están bombardeando, solo quedan los pibes, las mujeres y algo de los hombres. Es una causa humanística, ya ni política. Hay que parar las bombas. Este es un pueblo que lo vienen masacrando hace 70 años”, señaló Schlotthauer, en diálogo con Laca Stream, en relación a la situación de Palestina tras el conflicto bélico con Israel desatado luego del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre.

Al ser consultada por el impacto de sus dichos Schlotthauer destacó: “Me parece lo más lógico. Hay un genocidio en el mundo, hay millones de jóvenes que se están movilizando como no hemos visto desde Vietnam”.

En ese sentido, la flamante diputada que reemplazó hoy a Romina del Pla por el mecanismo de recambio interno que rige en las fuerzas de izquierda, sostuvo que en la actualidad “hay un mundo levantándose contra el genocidio” y evitó pronunciarse acerca del ataque terrorista producido contra civiles de Israel que perpetró Hamas el 7 de octubre de 2023.

“No quiero entrar en si está justificado o no [por el ataque en Israel] lo que no se justifica es que haya un estado fascista y no solo con los palestinos, sino también lo es con los propios judíos pobres”, acusó la legisladora.

“Israel es un cónclave. Ahí había un país que se llamaba Palestina y después de la Segunda Guerra Mundial hubo un pacto, un slogan que era: ‘para un pueblo sin tierra, una tierra sin pueblo’, que era una mentira porque había un pueblo que se llamaba Palestina. Hubo una guerra y los fueron corriendo y los vienen corriendo hace 70 años. Ya los tienen en el borde del mar y ahora los quieren masacrar para terminar” , denunció luego Schlotthauer.

“En ese marco por supuesto que hay fundamentalistas que tiran bombas, pero estamos hablando de un pueblo que se resiste y que tiene que vivir. No tienen agua, le cortan el agua cuando quieren, es un Apartheid. Es como vivían los negros en Sudáfrica, un Apertheid. Esto es lo mismo pero con los Palestinos”, lanzó la flamante legisladora.

Al inicio de la sesión en Diputados, antes de las cuestiones de privilegio y de que comiencen las exposiciones sobre la Ley Bases y el paquete fiscal, el presidente del cuerpo, Martín Menem, les tomó juramento a las nuevas integrantes: Vanina Biasi, quien ocupó el lugar de Myriam Bregman; y Mónica Schlotthauer, que reemplazó a Romina del Pla, deibo al mecanismo de recambio interno que tienen las fuerzas de izquierda.

La primera en jurar fue Biasi. “Por el movimiento de mujeres y diversidades, por mis hermanos y hermanas piqueteras que son un orgullo de solidaridad y lucha, por todos los derechos de la clase trabajadora, por terminar con la barbarie capitalista en este mundo, por el fin del genocidio en Palestina, por el gobierno de trabajadores y por el socialismo sí, juro”, dijo, entre abucheos y aplausos, la excandidata a jefa de Gobierno porteña.

Después llegó el turno a Schlotthauer. “Por la memoria de los y las 30.000 desaparecidos y mis compañeros del PST; por los niños, las niñas, las mujeres y el pueblo Palestino que resiste el genocidio del Estado de Israel; por los y las que luchamos contra el plan motosierra de Milei; por un gobierno de la clase trabajadora; y el socialismo en la Argentina y el mundo, sí, juro”, dijo la sindicalista ferroviaria.

