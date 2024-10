Este miércoles 30 de octubre hay un paro de transporte a nivel nacional, que afectará por 24 horas a la mayor parte del país. A su vez, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que no se suma a esa medida, pero que sí tendrá un cese de actividades al día siguiente, por lo que el jueves 31 de octubre no habrá colectivos. Ante toda la confusión, muchos de los usuarios que se verán afectados por ambas medidas de fuerza se preguntan cuáles son los medios de transportes que no funcionarán en cada jornada.

¿Hay paro de colectivos este miércoles 30 de octubre?

Este miércoles la mayor parte de los gremios de transporte se adhieren al cese de actividades. Sin embargo, los colectivos sí ofrecerán sus servicios durante la jornada. Esto se debe a que desde la UTA, que lidera la mayoría de los colectiveros, indicaron que no se adherirán a la medida de fuerza propuesta por la alianza de gremios del transporte.

Roberto Fernández, el líder del sindicato que reúne a unos 40.000 choferes en todo el país, ya había adelantado su rechazo a la medida de fuerza del 30 de octubre. Esto se debe a que se estaban llevando adelante las negociaciones paritarias y estaba vigente una conciliación obligatoria que venció este 22 de octubre, pero que podía extender hasta el lunes próximo 28 de octubre. Sin embargo, los gremios del sector esperaban que se plegará al cese de actividades general, que le daría más fuerza por el impacto que tendía a nivel nacional.

Al no haber alcanzado un acuerdo salarial y al haberse terminado la conciliación obligatoria, la UTA informó que realizará un paro de colectivos este jueves 31 de octubre que afecta a las líneas de media y corta distancia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este será de 24 horas: arranca a las 00 de este miércoles 30 y se extiende hasta la medianoche del día siguiente.

El motivo de la protesta es que no se pudo llegar a un acuerdo con las cámaras empresariales para definir un aumento salarial para los choferes. Según detalló el gremio en un comunicado, su objetivo es conseguir “una justa recomposición”, pero que hace meses no reciben “ningún ofrecimiento salarial”.

Comunicado oficial de la UTA sobre el paro de colectivos del jueves 31 de octubre UTA

De esa forma, el gremio de colectiveros también busca diferenciarse del resto de los sindicatos del sector al llevar a cabo su cese de actividades un día distinto. A pesar de que Fernández ya había manifestado su rechazo a la medida de fuerza de este 30 de octubre, la alianza de gremios del transporte esperaba que la UTA se plegará al cese de actividades general, que le daría más fuerza por el impacto que tendía a nivel nacional.

Qué servicios se verán afectados por el paro de transporte del miércoles 30 de octubre

El paro de transporte de este miércoles será a nivel nacional y afecta en gran parte los servicios de transporte público y de carga. Será a lo largo de todo el día del 30 de octubre, ya que arranca a las 00 de este martes y se extiende hasta la medianoche del día siguiente.

A continuación, estos son los medios de transporte que se suman al paro nacional:

Camiones

Trenes

Aviones

Barcos

Subtes

Los trenes no funcionarán el miércoles 30 de octubre @taisetsukuzure

En tanto, el secretario general de los estatales de ATE, Rodolfo Aguiar, se sumó al encuentro de los transportistas de este martes 22 de octubre y anunció que se plegará al reclamo. ATE tiene injerencia en el gremio de la ANAC, de controladores aéreos, pero también en la zona portuaria.

Según pudo saber LA NACION, el Gobierno Nacional no tiene previsto dictar la conciliación obligatoria para frenar el cese de actividades que los gremios de transporte llamaron para este miércoles. De esta manera, el Gobierno intenta exponer a los gremios como los responsables de las demoras e inconvenientes que generaría la medida de fuerza entre los usuarios.

