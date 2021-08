“Hay que destacar la ética del Presidente al reconocer su error”, dijo Sabina Frederic sobre el festejo de cumpleaños en Olivos

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se sumó este mediodía a la polémica en torno a la violación de la pareja presidencial de las medidas de aislamiento impuestas el año pasado y defendió a Alberto Fernández al asegurar que se debe “destacar la ética” del primer mandatario.

En una entrevista con radio AM750, consultada por lo sucedido, dijo: “Hay que subrayar que el Presidente fue claro al pedir disculpas y excusarse. Hay que destacar la ética del Presidente al reconocer su error”.

“La foto no empaña en absoluto lo que hizo el Presidente para cuidarnos durante la pandemia”, aseguró la titular del ministerio de Seguridad y remarcó: “Hasta el momento no hubo un oficio requiriendo información al Ministerio”.

Luego, Frederic pidió: “No hay que darle más tiempo al episodio de la foto, hay que concentrarse en lo que hizo el Presidente durante la pandemia y el avance de la campaña de vacunación”.

Por último, cruzó a quienes critican al mandatario por el festejo y dijo: “La oposición se rasga las vestiduras, pero violó ostensiblemente la cuarentena”.

El descargo del Presidente que expuso a la Primera Dama

El único comentario que hizo el Presidente sobre el escándalo del cumpleaños en Olivos fue ayer, antes de un anuncio en Olavarría. Dijo: “Quiero reflexionar con ustedes algunas cosas que tengo que decir. Los pibes que me conocen dicen que no soy un careta. Y yo nunca dejé de dar la cara”, arrancó Alberto Fernández, y siguió: “Yo le pedí a los argentinos que nos acompañaran a cuidarnos para preservar la salud de todos. Todos esos meses me quedé trabajando en Olivos. Olivos se convirtió casi en una ciudad. Iban los gobernadores, diputados, empresarios, actores... gente que tenía problemas y necesitaban ser oídos. Viví todo ese tiempo en un gran vértigo, que no es que me hizo tener reuniones con 10 personas... tuve con cientos de personas”.

“Nunca ocultamos nada, hicimos público quiénes fueron a Olivos. Y el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión, un brindis con amigos que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados que los que evidentemente tuve”.

Fernández, con tono compungido, agregó: “Hoy (Santiago) Cafiero explicó esto. Todos lo supieron porque lo contamos. No ocultamos nada. Pero esto lastimó a mucha gente. Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir”.

LA NACION