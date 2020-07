Asimismo aseguró que el Reino Unido y los EE.UU. quieren quedarse con el dinero de Venezuela Crédito: Captura de Video

La cofundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, habló hoy sobre la carta que le envió a la reina Isabel para pedir que el Banco de Inglaterra entregue el oro de Venezuela depositado allí al gobierno de Nicolás Maduro y dijo: "Todavía siguen siendo colonialistas, alguien se lo tiene que decir".

En diálogo con la radio Siempre es hoy , destacó sobre la decisión de la justicia británica de no entregar los lingotes a Maduro que el Reino Unido quiere manejar el dinero de los venezolanos. Además agregó que buscan entregarlo cuando quienes ellos quieren estén en el poder y aseguró: "Uno tiene que defender a los pueblos que están pasando, como nosotros, una pandemia. El pueblo de Venezuela tiene unos problemas tremendos, amo a ese pueblo, hay que salir a defenderlo".

Asimismo, explicó a su entender la injusticia de la situación: "Imaginate que juntás dinero para tu pueblo, le tenés confianza a un país que tiene tanta fama de democrático... No sé por qué creyeron en ellos, me parece de terror".

Por último, indicó que la medida no responde a la crisis política que vive el país caribeño. "No es por Maduro. Se quieren quedar con el petróleo, con todo, así se lo reparten entre ellos y los yanquis".

La carta

Hoy se dio a conocer una carta que el domingo pasado Bonafini envió a Isabel II en reclamo por la decisión de un juez de ese país de rechazar el pedido de Maduro, que solicitó al Banco de Inglaterra los lingotes de oro que el país tiene allí depositados.

"En estos días me enteré que su país, que siempre fue colonialista, decidió robarle los ahorros en oro, depositados en bancos ingleses, al pueblo de Venezuela", arranca la misiva y sigue: "Yo creo, mejor dicho: estoy convencida, que usted no necesita ese oro, ni tampoco el pueblo de su país. Me atrevo a decirle, de mujer del pueblo a mujer que reina: ¿no le parece un abuso de vuestra parte? Ese robo ¿no es un atropello?".

El jueves pasado la justicia británico decidió no dar a Venezuela el control sobre más de 1000 millones de dólares en oro depositados en una cámara del Banco de Inglaterra, alegando que es ilegal entregárselo a Maduro dado que Gran Bretaña no lo reconoce como presidente. La medida fue festejada por la oposición, liderada por Juan Guaidó, por considerar que protege los recursos de los venezolanos.

