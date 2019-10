Hernán Lacunza dijo que el desembolso del FMI "será inmediato" si gana Mauricio Macri

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró que el desembolso de 5.400 millones de dólares que frenó el Fondo Monetario Internacional (FMI) después de la victoria de Alberto Fernández en las PASO del 11 de agosto será "inmediato" si Mauricio Macri gana las elecciones.

Además, afirmó que la deuda externa "no es impagable" y aseguró que "no hay que salir corriendo a renegociarla en los próximos dos meses", pero aclaró que "no hay tiempo que perder" y que habrá un panorama favorable si el oficialismo accede a un segundo mandato.

El funcionario explicó que la deuda del país creció en la actual gestión "70.000 millones de dólares, que es una suba de 29%", pero aclaró que ello no es solo responsabilidad del Gobierno. "La deuda se determina en la ley de presupuesto, en la relación con las provincias, incluso en los fallos judiciales. Es fruto de una interacción colectiva de todos los poderes del Estado", enfatizó en diálogo con el canal Todo Noticias.

Tras regresar de Washington, donde mantuvo un encuentro con las autoridades del FMI, Lacunza señaló que la deuda pública "es alrededor del 70% del PBI, pero no es impagable". "No hay que salir corriendo a renegociarla en los próximos dos meses, pero no hay tiempo que perder", dijo.

Según el ministro de Hacienda, la Argentina tendrá un panorama más favorable si el oficialismo se impone en las elecciones presidenciales. "Si gana Macri, va a bajar el riesgo país, va a estabilizarse el mercado de cambios", afirmó.

Luego de su reunión con Kristalina Georgieva, la nueva titular del FMI, Lacunza destacó que el país "cumplió con todos los compromisos" con el organismo internacional. "El programa está vigente, entonces el desembolso será inmediato [si gana Macri", remarcó.

En cambio, consideró que si ganara la oposición, el nuevo gobierno tendrá que "encarar una renegociación rápida" con el organismo de crédito. "Deberán mostrar su programa de modo que el fondo pueda analizarlo y continuar con la relación", indicó.

El ministro destacó la relación con el Fondo "es institucional", aunque admitió que esa vinculación "está atravesada por la situación política" derivada del proceso electoral.

Lacunza resaltó que en todo este tiempo el país está "aprendiendo que no se debe gastar más de lo que ingresa" y remarcó que "en todas las plataformas (políticas) el equilibrio fiscal está en primer orden".

"Para el próximo período presidencial tenemos que hacer un acuerdo explícito o implícito que vaya evolucionando hacia una coalición proexportadora, y una coalición proempleo, porque ese es el cohesionador social", insistió, según consignó la agencia Télam.

Lacunza reconoció que "la desigualdad es un problema en la Argentina desde hace muchas décadas y viene creciendo desde los '90". "Lo importante es recuperar el crecimiento y poner el auto en la ruta y que ande, ande, y no que avance 20 metros y vuelva a la banquina".