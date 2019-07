El jefe de gobierno porteño participó de La Noche de Mirtha Legrand y dijo: "Me divierte que me imiten, es gracioso" Crédito: Twitter

28 de julio de 2019 • 00:02

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, participó de La Noche de Mirtha Legrand y contó que su hija de tres años se confunde al ver a Martín Bilyk imitándolo en Periodismo para todos (PPT). "Mi hija me saluda en la tele y me confunde con el imitador. Es que [Bilyk] me saca perfecto, es buenísimo", dijo Larreta.

Asimismo, opinó que le divierte que lo imiten. "No me molesta para nada, es gracioso", contó.

Durante el programa, se refirió a la coyuntura política y dijo que "los argentinos no quieren volver atrás" y que eso se reflejará en los resultados electorales. "Estamos en plena campaña y en pleno trabajo en la Ciudad. Vemos que acá y en el país se valora lo que se está haciendo", opinó.

Además, Larreta se refirió a los dichos de Aníbal Fernández, quien dijo que prefería dejar a sus hijos con el femicida Ricardo Barreda que con María Eugenia Vidal. "Fue un espanto lo que dijo, pero no me sorprende en nada", lanzó Larreta, y se sumó a varios de los políticos que repudiaron los dichos del exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner.

Por último, contó que la seguridad y la educación son los temas que le "quitan el sueño". "Queremos que haya un secundario inteligente en la Ciudad para que los chicos aprendan por áreas. Hicimos dos escuelas en la Villa 31. Una educación integral es el gran legado que queremos dejar", concluyó.