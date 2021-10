Horacio Rodríguez Larreta criticó al Gobierno por los idas y vueltas, y dijo: “En el exterior nos ven con mucha preocupación”

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo hoy en un acto en Quilmes junto al candidato a diputado nacional de Juntos en Buenos Aires, Diego Santilli, y se mostró crítico con el gobierno de Alberto Fernández al indicar que no tiene un plan delimitado para el país y que dicta muchos idas y vueltas que hasta son vistos con preocupación en el extranjero.

Tras su gira por el exterior que incluyó un almuerzo con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, aseguró que “el hecho de no tener un plan, de no tener un rumbo, de no tener en claro a dónde va la Argentina, con una inflación que no baja” complica la situación del país y afirmó: “En el exterior nos ven con mucha preocupación”.

Si bien remarcó que sigue “transmitiendo un mensaje optimista” porque, más allá de los problemas que pueda haber en el corto plazo, conoce el potencial del país, sí aseguró que el Gobierno “a la mañana dice una cosa, a la tarde dice otra”.

Por su parte el primer candidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, indicó que “hay que seguir sumando para poder cambiar la historia” del distrito bonaerense y sostuvo que “la principal preocupación de los vecinos es la inseguridad”.

“Hay que abordar los temas de fondo. No se puede abordar los temas de manera simplista. La sociedad lo que quiere es que verdaderamente se ocupen de que puedan vivir en paz, y sin miedo a que la roben”, señaló de acuerdo al comunicado difundido por Juntos.

Tras ello el exvicejefe de Gobierno porteño consideró además que “la sociedad está esperando de la dirigencia en general que la escuche, que la entienda y que enfrente los problemas y los resuelva”.