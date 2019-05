El jefe de gobierno porteño defiende la "apertura" de Macri para impulsar un acuerdo con la oposición y descarta que se trate de un giro para garantizar la gobernabilidad Fuente: LA NACION - Crédito: Leo Vaca

Para Horacio Rodríguez Larreta, jefe del gobierno porteño y uno de los fundadores de Cambiemos, la decisión del presidente Mauricio Macri de negociar diez compromisos con el PJ para garantizar la gobernabilidad no implica un cambio de estrategia del oficialismo. "Siempre tuvimos una política de apertura. Se lograron muchas leyes sobre la base del consenso y el diálogo. Lo que estamos discutiendo es sobre qué debe seguir en la Argentina independientemente de quién gane la elección", dijo a LA NACION. Y subrayó que en el plano electoral esos compromisos no generan vínculos: "Cada uno va por su lado, con su estrategia".

Rodríguez Larreta desembarcó ayer en Córdoba para acompañar a Mario Negri, el candidato que impulsa el macrismo para la elección a gobernador del 12 del actual.

-¿Trajo el apoyo de la Casa Rosada a Negri?

-Vine con mi apoyo. Con Mario trabajamos mucho juntos; sé y conozco su capacidad y su vocación de cambio, que es la que está impulsando en Córdoba. Intercambiamos ideas, compartimos preocupaciones y me entusiasma acompañarlo. La de Córdoba es una elección importantísima; es una provincia importante y aires de cambio. Estoy convencido de que Mario puede expresar muy bien ese cambio; estoy superconvencido de que es así.

-¿El acuerdo que impulsa el Gobierno con el peronismo implica un cambio de estrategia?

-Más que un acuerdo es un consenso de lo que la Argentina necesita a futuro, un compromiso para sentar las bases para políticas de Estado que nos den previsibilidad. Demostrar que gane quien gane hay que seguir una línea. Que haya diferentes candidatos involucrados es una buena forma de hacerse previsibles. Se trata de mostrar políticas de Estado que se mantendrán en el tiempo.

-¿Es una señal a los mercados para apaciguar la volatilidad?

-Una señal a los mercados, a la Argentina, a todos. Es mostrarle al mundo que podemos tener políticas que trasciendan una administración. Es alentador que ese compromiso se dé.

-¿Por qué rechaza la idea de "acuerdo"?

-Porque un acuerdo supone que uno cede, que otro se compromete, que se dan cosas a cambio; uno da algo y el otro pone otra cosa. Acá entre todos plateamos un consenso, un compromiso. No es negociación; creemos en esto, en llevar adelante líneas que vamos a respetar en el tiempo. En lo electoral no es vinculante, en ese plano cada uno va por su camino, expresa ideas y pareceres distintos y elige sus estrategias.

-¿Por qué cree que Lavagna descree de que ese compromiso funcione?

-No sé por qué lo dice porque entre los puntos propuestos hay aspectos que él mismo ha expresado. Él muchas veces planteó que la Argentina necesita de un acuerdo más amplio, no entiendo por qué ahora dice eso.

Negri, Larreta y Baldassi, ayer en Córdoba, donde se elegirá gobernador el 12 del mes actual Fuente: Télam

-¿El kirchnerismo queda afuera de la propuesta?

-No sé, a mí me gustaría que se sumen todos. Pero escuchando a Máximo [Kirchner] decir que no honrarán los compromisos o leyendo el libro de Cristina [Fernández] no me extraña que no se sumen. Insisto, para mí deberían estar todos, dirigentes y referentes de distintas ideologías; asumir compromisos aunque en otros temas haya diferencias.

-¿Qué opina de la propuesta de Alfredo Cornejo de ampliar Cambiemos?

Creo en el diálogo político y en el consenso. Los diez puntos reflejan un punto de partida para garantizar políticas de Estado que sean la base del desarrollo de nuestro país. Ahí tenemos que concentrar nuestros esfuerzos.

-¿Leyó Sinceramente?

No lo leí; prefiero libros propositivos, que marquen una esperanza, una visión optimista, que es la que yo tengo respecto de la Argentina. Sí leí los comentarios periodísticos sobre el libro.

-Carrió dijo que los dirigentes de Cambiemos no están "sosteniendo" como debieran al Presidente. ¿Coincide? ¿Fue una señal en ese sentido la foto de todos los dirigentes de Pro?

Estuve con ella recién; visitamos una obra lindísima en Villa Allende. No creo que al Presidente haya que "sostenerlo", no lo necesita. La foto fue la de una reunión que tuvimos muchos de los miembros de la conducción de Pro, del gobierno nacional, de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia. Fue como las que hacemos siempre, hay que organizar la campaña. Fue una reunión de trabajo y trascendió porque para nosotros todo debe ser transparente. A Macri no hay que sostenerlo porque no lo requiere.

-Entonces, ¿todos los dirigentes de Cambiemos hacen campaña con la misma intensidad?

-No, no todos lo hacen con la misma energía. Pero no tengo dudas de que Macri es el único candidato. Ya escuchamos a María Eugenia [Vidal], a Marcos Peña y a Lilita, quien fue muy contundente, de que él es el candidato. También hay dirigentes radicales importantes que dijeron lo mismo. Por supuesto, yo estoy convencido de que es así.

- ¿Qué pasará en Córdoba después de la elección? ¿Cree que se reunificará Cambiemos?

No tengo dudas de que vamos a trabajar todos juntos a nivel nacional, con todos...

-¿También con Mestre?

Con todos; yo participé en una interna con Gabriela Michetti que tuvo mucha visibilidad y esa misma noche, al otro día, estábamos todos juntos.

-¿Está nacionalizando su perfil?

No, olvidate. Participo como dirigente de Pro, como uno de los fundadores de Cambiemos, pero toda mi energía está en la gestión de la ciudad. Tenemos muchos proyectos en marcha. Ese es mi rol, lo otro es la participación.