Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

18 de junio de 2020 • 23:46

El jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, participó hoy del programa la Trama del Poder, que se emite por LN+, y se refirió al reciente aumento de casos de conoronavirus en el ámbito político, tras la confirmación durante esta semana de los testeos positivos de María Eugenia Vidal, Alex Campbell y cinco funcionarios porteños, entre otros ejemplos. "Hay varios contagiados del gobierno, otros tantos se hicieron la prueba y les dio negativa".

"Así como lo hago yo, muchos del equipo también están en la calle. Nuestra responsabilidad es muy grande y ahora más que nunca. Nos cuidamos y hacemos las reuniones manteniendo la distancia. De hecho yo estuve con Vidal todo el día y no me contagié de ella. Respetamos las distancias y siempre que estamos en la calle es con barbijo. Tomamos todos los recaudos posibles, pero asumiendo que el nuestro es un rol que siempre está en contacto con la gente", señaló Rodríguez Larreta.

Asimismo el Jefe de gobierno porteño relató cómo fue su reacción al enterarse del resultado positivo de Covid-19 de la exgobernadora María Eugenia Vidal. "Me preocupé mucho por ella, tenemos una relación de afecto de muchos años. La llamé enseguida y me dijo que prácticamente no tenía síntomas y eso ya me tranquilizó enseguida. Después, como había estado con ella la semana anterior, me hice el test esa misma noche", explicó.

"Me recomendaron testearme y lo hice esa misma noche y en la madrugada me dieron el resultado negativo. Así y todo Fernán Quirós me sugirió que reduzca el contacto con otra gente durante una semana ", aclaró el jefe porteño, quien mañana se someterá nuevamente a un test para confirmar el resultado.

En relación al aumento de casos que se evidenciaron este jueves, Rodríguez Larreta fue categórico: "Los datos de hoy obviamente son preocupantes". En ese sentido, al ser consultado sobre si se darán a conocer en las próximas horas nuevas medidas, el funcionario aclaró que es algo que se evalúa día tras día y que "no hay que esperar al fin de la cuarentena" para tomarla.

En ese sentido, ejemplificó con las recientes medidas de restricción de movilidad y de transporte público que comienzan a partir de hoy, las cuales -apuntó- se tomaron porque se evidenció un incremento significativo de la circulación.

En relación a los permisos, Larreta explicó que los que vencen hoy son aquellos que de trabajadores no esenciales. En cambio, personal de la salud, asistentes sociales, personas que trabajan en seguridad o medios de comunicación, entre otros, "no tienen que cambiar nada", ya que sus permisos de circulación siguen vigentes.

Sin embargo, Rodríguez Larreta aclaró que todos aquellos permisos que no eran para trabajadores esenciales serán sometidos ahora a una aprobación más estricta que la de antes, la cual el funcionario definió más bien como "declaración jurada".

Por último el jefe de gobierno porteño volvió a hacer hincapié en el vínculo que mantiene con el gobernador bonaerense. "Tengo muy buena relación con Axel Kicillof y coordinamos desde el primer día. Acá no hay política partidaria", concluyó al respecto.