Horacio Rodríguez Larreta se definió como feminista y cuestionó los fanatismos

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se define a sí mismo como "feminista" aunque aclaró que para él "el fanatismo no es buen consejero". "Hay feministas, algunas en particular, que pueden ser fanáticas pero el feminismo en sí es algo bueno", explicó entonces en una entrevista con el periodista Luis Novaresio.

Según dijo, hay que aspirar a que el género deje de ser un tema. Además, contó que firmará un compromiso público con empresas para igualar los salarios. "No puede ser que haya diferencias de sueldos", resaltó. El funcionario también dijo que hay un programa en la Ciudad para igualar las licencias porque "tener un hijo no debería sea una limitación en la carrera de uno". Y remarcó: "La responsabilidad es de los dos".

De todos modos, reconoció que en el Gobierno se deben incluir aún mas mujeres. "Yo aspiro en el próximo gobierno a tener una mayor paridad todavía", dijo. En relación a este punto, Larreta contó: "Tenemos un programa de mentoreo de mujeres que vemos con alto potencial de crecimiento. Se les hace hace un programa durante el año para formarlas, capacitarlas y que roten en el Gobierno".

"¿Falta una mujer en la fórmula?", preguntó Novaresio al referirse a la dupla que hace con Diego Santilli . "Yo creo que lo importante es el lugar que uno le da a la mujer. En el Gobierno tenemos muchas políticas para generar la igualdad de oportunidades", respondió el funcionario.

La fórmula en la Ciudad y la presidencial

En cuanto al debate por quien lo acompañará en las elecciones , Larreta dijo que la prioridad está en repetir el equipo pero que aún debe hablar con Santilli. Según explicó, la única manera de que no sea él, es que este quiera aspirar a la candidatura a jefe de Gobierno en las próximas elecciones. "Sería válido y no se lo puedo coartar", dijo. Además, aclaró que él no llevará colectoras en la Ciudad, aunque señaló que está abierta la posibilidad de que haya una interna de Cambiemos.

Ante una eventual postulación de Martín Lousteau , Larreta dijo que el diputado "no ha dado señales todavía de que quiera competir en la Ciudad". "¿Te lo imaginás integrando la fórmula con Mauricio?", le consultó el conductor. "Es una decisión muy privativa y personal del candidato a Presidente", contestó.

Y agregó: "Se debería discutir la fórmula del Pro con nuestros otros miembros de Cambiemos, el radicalismo, la Coalición Cívica. Me parece bien que lo conversemos aunque al final del día es una decisión personal del Presidente, pero me parece bueno que él escuche sugerencias".

Además, Larreta negó que él haya intentado que Sergio Massa se sumara a Cambiemos. "Jamás. Primero, no veo ninguna posibilidad, lo conozco mucho. Segundo, él ha sido opositor al Gobierno y lo respeto, pero jamás, ni se me ocurriría y creo que tampoco se le ocurriría a él".

Sobre el hecho de que se hayan hecho comentarios de que el podría ser candidato a presidente, respondió: "No me lo tomé con seriedad nunca. Más allá que uno siempre tiene vocación de crecer, me encanta mi trabajo y tengo mucho por hacer en la Ciudad". Según dijo, ese rol le permite equilibrar su vida como funcionario con su vida familiar y que, valorando eso, hoy no se plantea la posibilidad de ser candidato presidencial.

"No me imagino una interna contra Vidal"

Sumado a esto, habló de los rumores de que María Eugenia Vidal fuera la candidata, y ratificó: "Quedó claro que no hay plan V, hay plan Macri candidato". De todos modos, para Larreta Vidal podría postularse a este cargo en el futuro. "Es una dirigente de primer nivel en la Argentina, esta preparada y tuvo un montón de trayectoria en en el sector público. Es de lo mejor que ha surgido en la Argentina en la última década", definió.

Sin embargo, aclaró que, por los 25 años que llevan juntos, no le gustaría competir con ella por el puesto. "Tengo una relación con ella de años trabajando juntos. No me imagino una interna contra ella. Si fuera candidata yo la acompañaría, aunque repito: no ahora", subrayó.