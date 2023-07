Horacio Rodríguez Larreta se pega a Diego Santilli en Buenos Aires para fortalecerse en la pelea con Bullrich: “Espalda con espalda”

escuchar

Cuando faltan dos semanas para las PASO, Horacio Rodríguez Larreta confía en doblegar a Patricia Bullrich, su rival en la interna de Juntos por el Cambio , en la pulseada por la provincia de Buenos Aires, el territorio donde se definirá casi todo. Es que el jefe de gobierno porteño confía en que la capacidad electoral de Diego Santilli, su pupilo para la batalla bonaerense, lo ayudará a traccionar votos en la pelea con la exministra de Seguridad, quien redobla esfuerzos para apalancar al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, su apuesta en el distrito.

Así como Bullrich trabaja para posicionar a Grindetti, quien corre en desventaja en los sondeos, Larreta necesita capitalizar la instalación de Santilli, al frente de los sondeos en Buenos Aires, para sacar una diferencia clave en la disputa con la exministra. Por eso, Larreta y Santilli no solo se muestran en las recorridas por el conurbano, sino que estrenaron un spot en el que prometen gestionar en tándem. “Espalda con espalda”, es el eslogan del aviso que repasa las “transformaciones” que encararon Larreta y Santilli, exvicejefe porteño, en la Ciudad, como el Paseo del Bajo, el desarrollo del Metrobus, la red de ciclovías y los viaductos de los trenes.

“Fuimos por la transformación más grande de la historia de Buenos Aires, y la hicimos” , remarca Larreta.

Luego, el precandidato a presidente se centra en destacar la gestión de Santilli en materia de Seguridad en la ciudad. “Presentamos batalla a las bandas narco que se creían dueñas de todo, y las metimos en cana”, apunta Larreta. La inseguridad es una de las principales inquietudes del electorado en Buenos Aires, según coinciden las encuestas.

spot larreta santilli

En el último tramo del spot, Larreta recuerda que Santilli, su gran apuesta electoral, derrotó al peronismo en las legislativas de 2021. Fue luego de que superara al radical Facundo Manes en la interna de JxC. “Competimos en el 21 contra el kirchnerismo en la Provincia, David contra Goliat, y ganamos”, resalta el jefe porteño.

En ese marco, Larreta destaca en el spot que la batalla más importante con el PJ se librará en Buenos Aires. “Ahora se viene la elección más importante de nuestras vidas, porque no se puede cambiar a la Argentina si no se cambia a la Provincia”, resalta.

“Los chorros, en la cárcel. Los chicos, en el aula. La gente, con trabajo”, puntualiza el aspirante presidencial. Tras participar del acto inaugural de la Exposición Rural 2023, donde aseguró que “el campo es prioridad” para el país, el jefe porteño desembarcó en la localidad de San Martín. Allí se mostró con Gustavo Posse, postulante a vice de Santilli, y Mauricio D’Alessandro, precandidato a intendente, quien enfrentará a Santiago López Medrano, alfil de Bullrich, en la interna de JxC.

Por su parte, Gerardo Morales, compañero de fórmula de Larreta, se trasladó a Pilar, donde respaldó a Sebastián Neuspiller y apuntó contra el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. “Sergio Massa y el Frente de Todos son unos caraduras totales, si nosotros tuviéramos este nivel de inflación no podríamos caminar por las calles porque estarían los gremios, las organizaciones sociales marchando, pidiendo para que baje la inflación, pero ahora no están y es como que no pasara nada”, lanzó Morales, jefe de la UCR.

Larreta y Posse, en San Martín

