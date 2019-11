Hugo Moyano: "A Alberto Fernández no le vamos a hacer un conflicto"

Hugo Moyano afirmó que su gremio no realizará medidas de fuerza contra el Gobierno del Frente de Todos Fuente: DyN - Crédito: Luciano Thieberger

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2019 • 09:49

Hugo Moyano, secretario general del sindicato de Camioneros, afirmó ayer en una entrevista que su gremio no realizará medidas de fuerza contra el Gobierno del Frente de Todos y dijo que será el empresariado el receptor de cualquier queja futura.

" A Alberto no le vamos a hacer un conflicto, si no quieren aceptar algo, será el sector empresario de la actividad de transporte el que tenga el conflicto, pero ¿qué tiene que ver Alberto?", sostuvo Moyano en Debo decir (América).

"Lo veo bien, firme y con mucha convicciones, convencido de que va a recibir el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo -añadió-. Hay una voluntad expresa a tratar de salir entre todos de esta situación".

En ese sentido, se mostró confiado de poder conseguir nuevamente para su gremio un bono compensatorio. "Yo creo que lo van a dar porque hace 10 años que se viene cobrando, después se discute la forma de pago, pero siempre llegamos a un acuerdo", dijo.

También habló sobre las causas por corrupción que pesan en su contra. "Si soy millonario que me digan dónde está la plata -inquirió-. Yo tengo lo que me merezco y lo que me hecho toda mi vida laburando, pero el dirigente gremial tiene esa acusación permanente".

Asimismo, dio su visto bueno a una posible incursión de Marcelo Tinelli a la política: "Es una persona inteligente que puede aportar muchísimo, si es electo para algo, creo que puede hacer las cosas bien".