El jefe del sindicato Camioneros, Hugo Moyano, habló tras el paro sorpresivo de colectivos que aun se mantiene vigente y tras la toma de la sede de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), y atacó en ese contexto a los periodistas que lo involucraron en la polémica: "Es todo un disparate total, es para tratar de involucrarme en algo que no tengo nada que ver. Los "hdp" son así", dijo.

Consultado por Luis Novaresio en radio La Red sobre su relación con Miguel Bustinduy, líder del ala opositora a la conducción de Roberto Fernández en el sindicato, Moyano apuntó contra un periodista, sin mencionar su nombre y dijo: "Ayer escuchaba a algunos colegas de ustedes, uno que es, para mí, la expresión más grande del cinismo", y afirmó: " El gordito ese de canal 13 que insistía en que yo estaba involucrado".

"Los "hdp" son así, y ustedes tienen bastantes "hdp" como en todos lados, que utilizan estas cosas para tratar de joder", continuó el sindicalista.

Moyano se desligó del conflicto y desmintió su involucramiento: "Lo de la UTA no tiene nada que ver con la interna, yo fui el único candidato y me votaron más de 100 mil personas. Hago las cosas bien, la gente me pide selfies", indicó, aunque defendió el reclamo de los trabajadores.

"Hay un reclamo valedero y es una situación que termina lamentablemente como vimos ayer", dijo el líder sindical.