El sindicalista Hugo Moyano habló en TN sobre sus expectativas con el nuevo gobierno, criticó al que se va, y empatizó con la situación judicial de Cristina Kirchner. "Salvando las distancias yo sufrí lo que ella sufrió", dijo Moyano sobre la persecución judicial que dice sufrir la expresidenta.

"Tantas acusaciones que me hicieron a mí, a Pablo y a todos los demás. Bueno, hay que vivirlo a eso. Para mí en muchas cosas estuvo bien lo que dijo [durante la declaración indagatoria de anteayer], no incluyó el total, pero muchas cosas sí porque es cierto, acá te acusan de lo que sea y después te investigan. A mí me hicieron allanamientos en el Rojo [por el Club Atlético Independiente], en la obra social, en el sindicato, y no encontraron nunca nada porque no había nada raro", continuó. Para Moyano, las causas "están por caerse".

Al ser consultado sobre si creía en la inocencia de Cristina, contestó: "No sé, yo sé que yo no he hecho nada. Ella también lo ha dicho, que no ha hecho nada que no corresponda, bueno, será inocente. Pero a todo aquel que ve que se han hecho tantas cosas y tantas acusaciones siempre le queda la duda. Yo tengo la conciencia tranquila. Además, toda esta gente que nos acusó e inventó cosas... bueno no hablemos del Bebote [Álvarez] y de toda esa gente, pero yo siempre digo que yo soy creyente y que algún día vamos a estar todos sentados a la mesa; todos cometemos errores pero ahí vamos a ver cuáles fueron los errores más duros que se han cometido, a ver si somos nosotros o son otros -que se las dan de buenas personas- cuando el creador nos siente en una mesa y empiece a decir quién es quién".

Los nuevos ministros

Más tarde se refirió la designación de los ministros del nuevo gobierno y a cómo cree que será la dinámica de gobernabilidad entre el presidente electo y la vicepresidenta electa. "Cristina tiene experiencia suficiente que le dieron los años de presidenta y Alberto, también. Él consultará algunas cosas con ella por la experiencia que tiene, pero eso no quiere decir que quiera mandar ella ni que él se ponga a disposición de ella. Todos tienen la personalidad suficiente como para hacerlo seriamente".

Sobre la relación que tendrá Cristina con los sindicalistas, opinó: "Hasta ahora muchos venimos hablando con ella, charlando, discutiendo en forma normal. No [no fue fácil la relación con ella]. Lo que pasa es que hay caracteres que son similares y uno no se da cuenta y comete errores. Porque cuando yo reclamaba por el mínimo no imponible... bueno hoy tenemos que reclamar para que no despidan gente".

"¿40 minutos va a hablar Macri? Si va a plantear las virtudes, con dos minutos le sobra", dijo después sobre la cadena nacional que dará Macri hoy sobre la herencia de su Gobierno. "Esos que dicen que yo estaba con Macri... ni lo voté yo. Es la misma relación que tengo y voy a seguir teniendo con [Horacio Rodríguez] Larreta como jefe de gobierno porteño porque tenemos muchos trabajadores que dependen de la Ciudad, entonces hay una necesidad imperiosa de estar con algunos temas para resolverlos, eso pasaba con Macri".

En cuanto a Mario Meoni, que ocupará el cargo de ministro de Transporte, expresó que no lo conoce personalmente, y se limitó a decir: "Va al ministerio, que es muy amplio. Nosotros lo que queremos es que vaya gente que conozca del tema y que entienda, porque si no perjudica a la gente. Ahora, no podemos tener la pretensión de tener diez cargos". Se refería así a la posibilidad de que Fernández designe funcionarios en función de pedidos de la CGT.

Luego, criticó al ministro saliente, Guillermo Dietrich. Primero dijo que Dietrich solo tenía experiencia en bicisendas, después, lo relacionó con la corrupción. "El ministro que se va tiene mucha experiencia en los peajes y ese tipo de cosas porque aparentemente ha hecho buenos negocios con el Presidente, ha sido denunciado públicamente", señaló.

Tiempo

Para Moyano, uno de los ejes fundamentales del próximo gobierno será tratar de reactivar la economía con el mercado interno. A la consulta de cuánto tiempo le darán a Fernández para sacar a flote al país, respondió: "Son momentos muy difíciles y hay que hacer esfuerzos muy grandes, esto es lo que se viene conversando a nivel gremial. Todos están dispuestos a hacer esfuerzos pero tampoco es que ese esfuerzo lo tiene que hacer siempre el mismo, que es el trabajador. Va a empezar a hacer un equilibrio, no va a ser muy sencillo. Será el tiempo en que la gente empiece a dejar de sufrir las necesidades que está sufriendo ahora. Lo importante de todo esto es que la gente empezó a tener un poco de confianza, eso no estaba antes, y ya da un poco de aliento porque todos estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario".

Paritarias

Una posibilidad es que el gobierno de Fernández congele precios y salarios para llevarle un alivio al bolsillo de los argentinos. Moyano se mostró de acuerdo en avanzar con la medida si es que eso "beneficia a la gente". Entonces, se refirió a si discutirían paritarias estando los precios y los salarios congelados. "Hay que discutir paritarias. [Pero] No pedir algo exagerado en relación a la inflación que hay", enfatizó.

Conadep para periodistas

En noviembre, el jefe del sindicato de Camioneros se había mostrado a favor de que durante el próximo gobierno se evalúe el trabajo de la prensa. "Hay que revisar lo que hicieron algunos periodistas y medios en estos años", había dicho. Sus expresiones parecían ir en línea con el pedido de algunos kirchneristas de armar una "Conadep para periodistas", pero ahora, Moyano se corrigió: "Pero por favor... yo dije que si habían cometido un error lo tenían que pagar, pero no es un delito, no pido una Conadep para periodistas".