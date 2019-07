Hugo Moyano cargó contra Mauricio Macri: "Es un mitómano" Fuente: Archivo - Crédito: Daniel Jayo / LA NACION

El jefe del sindicato de los Camioneros, Hugo Moyano , cruzó duro al presidente Mauricio Macri y aseguró que el postulante de Juntos por el Cambio "no tiene ninguna posibilidad de ganar". Además, opinó que la gestión de Cristina Kirchner fue "mejor" que la del líder de Pro.

"No quiero ofender a nadie, mucho menos a la investidura presidencial, pero parece mitómano este señor. Porque miente, miente y él mismo se cree su propia mentira", afirmó el gremialista en diálogo con el canal A24.

Y recordó las promesas "incumplidas" de la campaña de Macri en 2015: "Dijo que no iba a haber inflación, que no iba a pedirle dinero al FMI, prometió pobreza cero. Hizo todo al revés. Y todavía quiere transmitirle a la gente que salimos de la tormenta".

Moyano, que apoyó a Cambiemos en las elecciones de 2015, afirmó que el Presidente no tienen chances de ganas los comicios presidenciales. "Estoy convencido de que los trabajadores no se van a volver a equivocar y que este gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar", dijo.

El camionero explicó que decidió reconciliarse con Cristina Kirchner para enfrentar al oficialismo y sostuvo que la gestión de la exmandataria "fue mucho mejor".

"No había deuda, había trabajo. Cristina no dejó a la gente durmiendo en la calle, hay que ser realistas. Cuando estaba ella comían todos", aseguró.

La semana pasada, Macri cargó contra Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancaria) y Pablo Biró, de la combativa Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), referentes del sindicalismo kirchnerista. En una entrevista con CNN, dijo que son "prepotentes" y "no entienden el cambio" que instauró su gobierno.

"Esa es la discusión que tengo con el señor Moyano. Cuando él cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo", lanzó Macri.