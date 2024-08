Hugo Yasky definió a Javier Milei como “la gatita mimosa de Paolo Rocca y de Galperin”

Escuchar

Tras varias horas de sesión y en medio del debate al proyecto de ley que declara a la educación como “servicio estratégico esencial” con la idea de garantizar el dictado de clases” durante los días de paro, el diputado de Unión por la Patria (UP) Hugo Yasky cuestionó la propuesta del oficialismo y criticó las políticas del gobierno de Javier Milei que, según evaluó, “hambrean al pueblo” y benefician a los sectores más concentrados.

“Ese es el país que les gusta, el país de la riqueza concentrada. Porque hay que sacarse la careta, la hipocresía, porque los chicos que hoy tienen hambre tienen más hambre por las políticas de este gobierno. Este señor Milei, que es un león para hambrear al pueblo, es la gatita mimosa de Paolo Rocca, de [Marcos] Galperin y de toda esa burguesía que quiere hundir al pueblo en la miseria”, expresó durante su exposición en el recinto.

La iniciativa del oficialismo- que cuenta con el respaldo de los sectores aliados a La Libertad Avanza (LLA)- generó rechazo en el peronismo y en el Frente de Izquierda, en particular porque sostienen que lo único que pretende la medida es limitar el derecho a huelga de los docentes. En este sentido, la propuesta establece que tanto la Nación, como las provincias y la ciudad de Buenos Aires “deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el ciclo lectivo escolar y que afecte al normal desarrollo de la actividad curricular”.

Como detalló LA NACION, la iniciativa dispone un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice la apertura de todos los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, como así también el servicio de alimentación escolar. Ese fue uno de los puntos más criticados por la oposición.

“No estamos hablando de servicio educativo, estamos hablando de amontonar niñas y niños. Si aplicó esa ley un día que haya huelga habrá 70 chicos a cargo de una maestra. ¿Eso es educación? Eso es un depósito de pibes. ¿Eso eso lo que quieren de la escuela? Si no hay inversión, no hay solución”, agregó el también secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)

En esa línea, Yasky consideró que el proyecto busca correr el centro de atención de la problemática que atraviesa el sistema educativo, que atribuyó en especial a la falta de inversión en el área. “Esta es la verdad de la crisis”, enfatizó e insistió en que la educación no es un servicio sino un derecho. “Si queremos que sea un derecho tiene que ser igual para todos, por eso le dicen servicio, porque un servicio se paga. Tenemos que luchar para que sea un derecho para todos por igual”, agregó el legislador.

LA NACION