Indagaron a los hermanos Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina: se negaron a declarar y presentaron escritos

Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, fueron indagados hoy, acusados en la causa que investiga la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El fiscal del caso, Franco Picardi, sostuvo que la compañía “cooptó” al organismo de Discapacidad con un supuesto esquema de cartelización y sobreprecios.

Jonathan Kovalivker llegó al juzgado federal 11 acompañado por el abogado Martín Magram. Presentó un escrito y se retiró. Apenas salió, entró su hermano Emmanuel, que hizo lo mismo. Ninguno de los dos declaró ni contestó preguntas.

El juez federal Ariel Lijo quedó ahora en condiciones de decidir si los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito para seguir investigándolo.

Cuando la causa comenzó, en agosto del año pasado, la Justicia allanó las casas de ambos y dictó una orden para requisarlos y sacarles sus teléfonos. En esos operativos, a Emmanuel lo encontraron cuando intentaba irse en su auto con una decena de sobres en los que estaban repartidos 266.000 dólares y papeles con anotaciones, según reconstruyó la fiscalía. Sobre Jonathan, indicó que el jefe de seguridad de Nordelta llegó a avisarle que entraban a buscarlo y él logró eludir a la Policía, que fue demorada en una de las garitas por empleados de la custodia del barrio.

Jonathan Kovalivker y su abogado, en los tribunales de Comodoro Py Ricardo Pristupluk

Un año después, cuando el fiscal Picardi solicitó sus indagatorias, adjuntó mensajes de teléfono y documentación sobre compras de Andis y sobre la Suizo Argentina.

En su pedido de indagatorias, el fiscal identificó al lobista Pablo Atchabahian como un presunto nexo entre la empresa de los Kovalivker y directivos de la Andis a quienes él les daba instrucciones. El dictamen cita unos mensajes de agosto de 2023 entre Atchabahian y Emmanuel Kovalivker, en el que el primero le dice: “Gracias Ema querido soy un soldado” y el segundo responde: “Un gran soldadi” (sic)“.

“Chicos, entraron eurit a 92 mil de costo. Necesito que roten”, envió al grupo “Comercial Coordinadores” de la compañía Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales. Eurit es el nombre comercial de la droga cladribina, que produce el Laboratorio Richmond, se aclaró en el pedido de indagatoria.

Seis minutos después del mensaje atribuido a Zarbo, respondió Tomás Medina, responsable Comercial de Licitaciones de Tratamientos Especiales de la Suizo, quien, según las pruebas de la causa, contestó: “Precio de venta? O nos manejamos como nosotros querramos” (sic). La respuesta la obtuvo tan sólo un minuto más tarde: “Lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”.

Estos mensajes del 4 de julio de 2024 se complementan con la documentación sobre ventas. La lupa se posa sobre las compulsas del 29 de julio y el 2 de agosto de ese año, por un total de 66 unidades de cladribina. De ellas, 52 fueron adjudicadas a la Suizo, por un valor unitario de $3.900.000 millones y las restantes, a $4.000.000 cada una. Esa misma droga, en mayo, había sido adjudicada a $281.000 la unidad. Incluso, en agosto, 25 días después de la segunda adjudicación cuestionada, la Suizo la había cotizado a $405.014 la unidad.

Este último precio que ofertó la empresa de la familia Kovalivker representa el 9,89% del valor de la adjudicación que obtuvo ese mismo mes. “El precio unitario cayó en un mes a la décima parte, sin que se verifique circunstancia legítima alguna que justifique la diferencia de valores. Solo consta: ‘El precio lo pones vos loco, ganemos plata”, consideró la fiscalía.

Jonathan Kovalivker Ricardo Pristupluk

Pero el precio no fue lo único que llamó la atención a los investigadores, sino también la actitud de las supuestas competidoras de esta empresa. En la primera compulsa, la de julio, presentaron ofertas la Suizo, Droguería del Sud y Soldist. La Suizo había cotizado a $3,9 millones, Droguería del Sud también y Soldist, a $4,1 millones.

Según recabó la Justicia, “en la compulsa inmediatamente anterior” Soldist había cotizado el medicamento a $820 mil, una cifra muchísimo menor. ¿Por qué semejante diferencia? “¿Tal vez para dotar a la cotización de la Suizo Argentina S.A. de un manto de falsa transparencia y competencia y que le sea adjudicada como requería la firma, aparentando ser la oferta más conveniente?“, se preguntó la fiscalía.

Fuentes de la Suizo negaron las acusaciones y dijeron que el fiscal había construido una “novela” en su pedido de indagatorias.

Antes de los Kovalivker, ayer, declaró en indagatoria un alto ejecutivo de la Suizo, Sebastián Nuner Uner. Presentó un escrito de descargo y no contestó preguntas, según relataron fuentes al tanto de la declaración.

Nuner Uner está señalado por la fiscalía como uno de los presuntos jefes de la asociación ilícita investigada. Según la hipótesis fiscal, fue un nexo clave; con sus gestiones, la Suizo habría implementado la supuesta “cooptación” de la agencia estatal para manipular precios y dirigir compras.

En su descargo, Nuner Uner negó las acusaciones y el presunto vínculo con la agencia de Discapacidad, y pidió su sobreseimiento, indicaron fuentes de la empresa que lo acompañaron a los tribunales.