Insultos y fuerte cruce entre Hernán Lombardi y un reconocido profesor de la UBA detrás de cámaras

En medio del creciente conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales, el diputado de Pro Hernán Lombardi y el profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Pablo Alabarces, protagonizaron un violento cruce detrás de cámaras durante su paso por un programa de Canal 9.

El conflicto se desató mientras el periodista Jairo Straccia intentaba hacer su análisis y tuvo que ser interrumpido por la conductora Romina Mangel, que detectó la agresión de los entrevistados fuera del aire. “Hay una pelea acá atrás de cámara... No es la idea. Agresiones físicas no, ¿podemos seguir con el programa? Queremos dialogar civilizadamente, estemos de acuerdo o no”, lamentó.

Pese a que la pelea nunca salió al aire, más tarde el sociólogo y profesor del seminario de Cultura Popular de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales se refirió al episodio: “ Es la primera vez en mi vida que puteo a un diputado, posiblemente no sea la última ”.

“¿Construye putear a un diputado? ¿Es el camino? Si arrancamos con la puteada...”, cuestionó Mangel y él respondió: “Por supuesto que no es el camino, estamos totalmente de acuerdo. Jamás he puteado a un diputado, es la primera vez en mi vida, pero este tipo echó a 325 compañeros de Télam en 2016”.

“ Fue por apoyo al veto de la ley de Financiamiento Universitario ”, explicó a LA NACION el docente universitario al explicar cómo comenzó la pelea con Lombardi y agregó: “Estaba esperando para entrar al plató y lo escuché decir al aire ‘chorros y ladrones’. Cuando nos llamaron para sentarnos, el lugar exigía pasar por donde él estaba y lo veo sonriéndome y extendiendo la mano. Le dije: ‘No podés decir eso después de haber votado por el veto’”.

Y sumó: “Al aire recordé que fue el que echó a más de 300 colegas y luego festejó el cierre este año. No hay periodista que pueda defenderlo”. Alabarces cuestionó también los recortes del programa que se subieron a las redes sociales y que no mostraron su opinión a favor de las casas de estudio y en contra los periodistas que no acompañan la puja universitaria por mayor financiamiento.

El momento del cruce entre Lombardi y un profesor de la UBA. Captura

“Justo salió Hernán y entraba Pablo”, ratificó en diálogo con este medio la conductora del ciclo, Romina Mangel. “Empecé a escuchar gritos y Pablo le dijo ‘hijo de puta’ y se le paró a medio centímetro. Se caldeó el clima, Hernán hace algo con la mano -pero no fue la intención de pegarle- y el otro le dijo ‘a mí no me tocás’”, precisó.

Y justificó así haber intervenido en la pelea que se dio detrás de cámaras: “No podía seguir porque se escuchaban los gritos. La productora los tuvo que separar porque estaban a centímetros de distancia . Lombardi lo manejó bien, pero Pablo estaba dispuesto a irse a las manos”.

Finalmente, la periodista lamentó que la escalada tensión impida el debate de ciertos temas. “Si no se pueden cruzar en un estudio de televisión estamos en un clima de escalada que no para nadie... Es horrible lo que pasó”, expresó.

