17 de noviembre de 2020

LA PLATA.- La relación entre el gobierno de Axel Kicillof (Frente de Todos) y los alcaldes opositores (Juntos por el Cambio) se tensará hoy cuando los intendentes opositores se reúnan para exigir cancelación de deudas, mayor presupuesto para 2021 y desdoblamiento de elecciones.

Al pedido inicial de cancelación de deudas pendientes y más transferencias en 2021, se suma ahora un reclamo político anticipado: separar las elecciones de provincia de las de Nación. No sólo eso: los alcaldes opositores reclaman, además, instalar la boleta única en los próximos comicios.

Esta tarde los alcaldes opositores alzarán la voz, luego de una reunión opositora que tendrá lugar en el club San Luis, de La Plata.

El encuentro está citado formalmente para fijar posición sobre el presupuesto que envió Kicillof a la Legislatura. Pero, dado que la oposición tiene mayoría en el Senado - crucial para la aprobación del presupuesto- se introducirá también el debate político.

"Vamos a solicitar a la Legislatura que se debate la posibilidad de desdoblar la elección. Otra propuesta que queremos que se debata es la boleta única", dijo el intendente anfitrión, Julio Garro (La Plata). Este alcalde aseguró que en ese mitin los intendentes opositores debatirán, también, sobre el

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco ya respondió a las criticas de los que piden más transferencias de dinero. Calificó, a su vez, de "injusto" el reclamo económico expresado por los alcaldes opositores. Y obturó el reclamo de desdoblar las elecciones de provincia. "No es una prioridad", dijo.

El funcionario que habla por Kicillof se refirió a los reclamos por transferencias. Aseguró que algunos de los intendentes de la oposición "faltan a la verdad" y tienen una posición "bastante injusta" cuando declaran ante micrófonos por la falta de giros económicos.

Los alcaldes opositores contestaron con números: "A Lanús le corresponden 60 millones de pesos de inversión y a Quilmes 1300 millones pese a que están unidos por una avenida", se quejaron respecto del nuevo presupuesto.

Los alcaldes fijarán esta tarde, en esta capital, su posición presupuesto de Kicillof para 2021. Se espera que tras esa reunión los intendentes exijan un Fondo de Infraestructura Municipal o si equivalente en transferencias en el presupuesto 2021.

"Nos vamos a reunir para intercambiar experiencias sobre la etapa que viene de pandemia, pero además fortalecer nuestras miradas como municipios y aportar para el presupuesto que viene. Necesitamos mejorar la relación de los municipios con la provincia, avanzar en el cobro de deudas, la ejecución del Fondo de Infraestructura Municipal, coordinar obras con equidad para el año que viene", dijo el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela a La Nacion.

Bianco fue contundente al referirse a los reclamos por más transferencias que ya expresaron algunos los alcaldes, en relación a los envíos monetarios del año en curso. Citó como ejemplo el caso del intendente Pergamino, Javier Martínez, quien aseguró que desde diciembre del año pasado no ha recibido fondos de la provincia. Este alcalde blanqueó: "La relación está un poco compleja".

El Poder Ejecutivo lo negó: "La verdad es que no sé a qué se refiere. Nosotros no consideramos que la relación esté un poco compleja con Pergamino. Estamos trabajando de manera muy madura, muy razonable", dijo ayer Bianco.

El jefe de Gabinete detalló: "Si se trata de asistencia de distinto tipo voy a decir cuestiones muy generales. No sé de dónde saca que no han llegado los fondos de la provincia desde diciembre. En materia de salud se han enviado 17 respiradores, 15 monitores multiparamétricos, 12 bombas de infusión, 15 camas de cuidados intensivos, entre otros equipamientos", enumeró.

"Tenemos dos tipo de transferencias: coparticipación y fondo educativo"- detalló Bianco-. "A Pergamino le llegaron 680 millones, que le corresponde. Pero además, sin que le corresponda, recibió como aportes del tesoro Provincial casi 63 millones de pesos, y como Fondo Especial de Emergencia 23 millones de pesos más dos millones en el Fondo de Cultura y Turismo en pandemia. También recibió 6 millones de pesos de la provincia para obra pública", enumeró.

"Una cuestión es cuando a los intendentes de la oposición le acercan un micrófono y otra es cuando sucede. Espero que lo reconozca. Y no sólo que no falte a la verdad, sino que lo agradezca el intendente de Pergamino", cerró Bianco.

El jefe de Gabinete se refirió también en duros términos al reclamo opositor por nuevas reglas en las urnas. "Le daría una recomendación a la oposición: no confundan vértigo con velocidad. No es nuestra prioridad- dijo esta mañana en una conferencia de prensa- Esto fue un berrinche de la oposición cuando eran gobierno. Terminó con disciplinamiento de Macri a Vidal. No le veo ninguna necesidad ni al desdoblamiento ni a la discusión hoy de esa política", dijo Bianco.

El intendente de San Isidro Gustavo Posse retrucó: "La autonomía es fundamental. Acá estamos todavía como en la época de las carretas. La autonomía es equiparable a la mayoría de edad. Pedimos la oportunidad, aún cuando no dimos el ejemplo cuando fuimos gobierno", admitió.

