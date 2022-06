Interna bonaerense: María Eugenia Vidal “bancó” a su candidato y desestimó al postulante de Horacio Rodríguez Larreta

En medio de una fuerte disputa de liderazgos en Juntos por el Cambio, la diputada y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, bendijo una vez más Cristian Ritondo como su candidato para gobernar la provincia de Buenos Aires a partir de 2023, en detrimento de la apuesta de Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli.

“ Quien está mejor capacitado para ser gobernador se llama Cristian Ritondo, y es una persona que trabajó conmigo ”, afirmó Vidal este jueves en declaraciones al programa +Realidad por LN+. Mientras los sectores internos de PRO buscan fortalecer sus armados, la diputada posicionó así a quien fue su ministro de Seguridad.

Vidal blanqueó así sus diferencias con Horacio Rodríguez Larreta, quien promueve para el sillón de La Plata al exvicejefe de gobierno porteño y ganador de las elecciones en 2021 en territorio bonaerense, Diego Santilli. Vidal reconoció que ya expuso la situación a nivel interno y procuró restarle importancia a sus efectos.

Pese al deseo de Larreta, Vidal sostuvo que Ritondo es "el mejor candidato" para gobernar la provincia de Buenos Aires. Archivo

“ Ya lo he hablando con él. Lo respeto muchísimo a Diego . Fuimos compañeros de equipo y hemos trabajado juntos y es muy valioso”, consignó Vidal. Además de provenir del mismo partido, ambos integraron el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires.

Si bien la dirigente opositora consideró que “al final la decisión la tomará la gente”, insistió en los méritos de su exministro, actual jefe del bloque PRO de diputados: “Pero no tengo dudas de que Cristian Ritondo puede ser un gran gobernador para la provincia de Buenos Aires”.

La exmandataria bonaerense (2015-2019) ya había respaldado públicamente a Ritondo como sucesor de Axel Kicillof en octubre, en medio de la campaña electoral. Entonces afirmó que el liderazgo de “su equipo” en la provincia de Buenos Aires estaba bajo la conducción de su exministro. En marzo, durante Expoagro, lo apoyó explícitamente en la disputa.

La decisión implica un desafío para el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien el año pasado, había destacado las cualidades de su delfín, Diego Santilli, para gobernar la provincia de Buenos Aires.

Como publicó LA NACION, los equipos tanto de Ritondo como de Santilli buscan fortalecer sus armados territoriales de cara al año que viene y llegar más fortalecidos al momento de definición de candidaturas. A ese panorama se suman los intendentes del PRO que buscan un candidato “bonaerense” en las listas.

Santilli, Ritondo, y los intendentes Javier Iguacel y Néstor Grindetti

La discusión de la provincia de Buenos Aires es, no obstante, un desprendimiento de la discusión del liderazgo nacional, donde también aparecen Vidal, Larreta, y la presidenta del Pro, Patricia Bullrich. En ese sentido, Vidal se mostró más cauta este jueves. “No es el momento de hablar de candidaturas, no es lo más importante”, señaló y agregó: “lo importante es el equipo y tener un plan”.

“La película” del avión venezolano-israelí

Vidal se sumó, además, a las críticas al Gobierno en torno al avión venezolano-iraní por la falta de respuestas después de una semana, y relacionó el hecho con la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015, todavía envuelto en dudas. “Es muy grave y no es una foto, es una película”, manifestó.

“Es una película donde está el acuerdo del Memorándum del Pacto con Irán, una película con dos atentados antes, donde está la muerte de Nisman, y que la semana pasada tuvo al Presidente hablando a favor de Cuba, Venezuela y Nicaragua en Estados Unidos”, consignó.

A su vez, la exgobernadora bonaerense puso de manifiesto que el arribo de los cinco iraníes y los 14 venezolanos sucedió mientras Alberto Fernández reclamaba un lugar para las naciones excluidas de la Cumbre de las Américas, entre ellas Venezuela. Y señaló que el mandatario de ese país, Nicolás Maduro, se encontraba por entonces en Irán. “Venezuela e Irán acaban de fortalecer su alianza estratégica, también la semana pasada”, enfatizó.

El avión venezolano retenido en Ezeiza en la posición número cinco del aeropuerto

Vidal se refirió también a las controvertidas declaraciones del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien especuló con la posibilidad de que el llamativo tamaño de la tripulación pueda deberse a una “instrucción de vuelo”, una explicación que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, pidió no descartar. “Que no subestimen nuestra inteligencia. Ni la nuestra ni la de todos los argentinos”, se quejó.

Y profundizó: “Pasaron más de diez días y ni los ministros del Interior, de Seguridad, de Relaciones Exteriores, ni el jefe de Gabinete no nos pudieron decir quiénes son los tripulantes, qué vinieron a hacer, y si tienen algún vínculo o no con una organización terrorista iraní”, protestó. “No nos lo pueden decir”, insistió.