Interna del PJ: Oscar Parrilli cruzó a un gobernador aliado a Quintela y Cristina Kirchner se sumó

La interna del peronismo no cesa y a diario aparecen cruces que reavivan la complicada situación que atraviesa el Partido Justicialista en la previa a las elecciones que enfrentará a la expresidenta Cristina Kirchner con el riojano Ricardo Quintela. Esta vez, el episodio fue protagonizado por el senador Oscar Parrilli y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

La discusión virtual comenzó con una publicación en la red social X en la que el exsecretario general de la Presidencia cuestionó al mandatario provincial por su apoyo a su par de La Rioja y por su cada vez más cercano vínculo con el presidente Javier Milei.

Hola, @OsvaldoJaldo. Tanto tiempo. ¿Te acordás cuando venías a mi despacho pidiendo apoyo de @CFKArgentina para tu candidatura a gobernador? Me pedías desesperado que te apoye en la pelea con @JuanManzurOK y ahora, no solo apoyás las políticas de ajuste de Milei y votás las… pic.twitter.com/RJptmZ8jh1 — Oscar Parrilli (@OscarParrilli) October 23, 2024

En ese sentido, compartió un video en el que Jaldo manifestó su posicionamiento rumbo a las elecciones partidarias, aclaró que no pertenece a La Cámpora ni es kirchnerista y remarcó que, su forma de “ayudar al Movimiento Nacional Justicialista es trabajando con un colega gobernador como es Quintela”.

Frente a eso, el legislador le recordó al tucumano su pasado en el entorno de la expresidenta Cristina Kirchner y también le criticó su acompañamiento a las medidas del gobierno de Javier Milei, luego de que el mandatario se expresara en oposición a la exmandataria.

“Hola, Osvaldo Jaldo. Tanto tiempo. ¿Te acordás cuando venías a mi despacho pidiendo apoyo de Cristina para tu candidatura a gobernador? Me pedías desesperado que te apoye en la pelea con Juan Manzur y ahora, no solo apoyás las políticas de ajuste de Milei y votás las leyes contra los argentinos, sino que festejás con asado en Olivos el veto al presupuesto universitario. No pido coherencia, pero sí memoria. Que tengas una buena jornada y que la historia te acompañe”, escribió en su cuenta de X.

Con mucho respeto, senador @OscarParrilli, lo ayudo a hacer memoria: ustedes nunca estuvieron, ni me apoyaron en nada, ni a mí, ni a nadie, pero sí se sirvieron de todos.

Me pedían que me baje de la interna para no enfrentar a Juan Manzur. Y cuando Manzur asumió la Jefatura de… pic.twitter.com/8W0miXNve6 — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) October 23, 2024

El posteo del neuquino fue compartido por la exvicepresidenta en señal de asentimiento y, enseguida, Jaldo contraatacó.

“Con mucho respeto, senador Oscar Parrilli, lo ayudo a hacer memoria: ustedes nunca estuvieron, ni me apoyaron en nada, ni a mí, ni a nadie, pero sí se sirvieron de todos. Me pedían que me baje de la interna para no enfrentar a Juan Manzur. Y cuando Manzur asumió la Jefatura de Gabinete, usted y su séquito me pedían que no me haga cargo de la Gobernación. Por supuesto, nunca le acepté ni a usted ni a nadie, porque soy peronista y amo a mi provincia y soy un hombre democrático por excelencia. No sé si todos pueden decir lo mismo”, rememoró el actual mandatario provincial.

Sobre el final de su comentario, reiteró que no es “camporista ni kirchnerista”. Vamos a dirimir las diferencias en la interna, como corresponde. Y ya que quiere hacer memoria, le dejo un recuerdo”, agregó en relación a una entrevista de 2017 en la que Manzur exponía sus disidencias con Cristina Kirchner.

