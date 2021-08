Irónica respuesta del atleta multado: “No fue culpa mía el salir a remar, fue mi bote el que quería refrescarse”

Esta tarde, tras más de 24 horas de silencio luego de que se conocieran las fotos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el presidente Alberto Fernández habló del tema y pidió perdón, aunque responsabilizó a su pareja por el encuentro.

En un acto que estaba previsto para las 15 y que comenzó casi dos horas después, en la ciudad bonaerense de Olavarría, anunció además la puesta en marcha de la ley 27.637, que amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de Zona Fría (RZF). Antes del anuncio, dijo: “Quiero reflexionar con ustedes algunas cosas que tengo que decir. Los pibes que me conocen dicen que no soy un careta. Y yo nunca dejé de dar la cara”, arrancó Alberto Fernández, y siguió: “Yo le pedí a los argentinos que nos acompañaran a cuidarnos para preservar la salud de todos. Todos esos meses me quedé trabajando en Olivos. Olivos se convirtió casi en una ciudad. Iban los gobernadores, diputados, empresarios, actores... gente que tenía problemas y necesitaban ser oídos. Viví todo ese tiempo en un gran vértigo, que no es que me hizo tener reuniones con 10 personas... tuve con cientos de personas”.

“Nunca ocultamos nada, hicimos público quiénes fueron a Olivos. Y el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión, un brindis con amigos que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados que los que evidentemente tuve”. Fernández, con tono compungido, agregó: “Hoy (Santiago) Cafiero explicó esto. Todos lo supieron porque lo contamos. No ocultamos nada. Pero esto lastimó a mucha gente. Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir”.

Alberto Fernández: “Fabiola convocó a un brindis, no debió haberse hecho y lo lamento”

Tras los dichos del mandatario, las repercusiones comenzaron a crecer más allá del ámbito político.

Uno de los que se sumó con un mensaje irónico fue Ariel Suárez, remero y deportista de elite argentino, que el año pasado había quedado en medio de un escándalo por entrenar durante el ASPO en Tigre.

Previo a los dichos de Fernández, el remero había escrito en su cuenta de Twitter: “Esperando que tenga valores y de la cara. Que nos explique sin mentiras porque nos faltó el respeto. Somos 44 millones de Argentinos esperando su mensaje”.

Sin embargo, la explicación del primer mandatario no fue lo que esperaba y, tras el discurso, escribió: “Señor Alberto Fernández quiero contarle que no fue culpa mía el salir a remar, fue mi bote el culpable que quería refrescarse y mojarse en nuestro hermoso Delta. Lamento hacerle caso a mi bote”.

El posteo de ayer que se volvió viral

Al ver las imágenes que se difundieron en LN+, la bronca y angustia de Ariel Suárez había vuelto a aparecer y la expresó a través de sus redes sociales donde escribió: “Pocos días de diferencia. Dos mundos paralelos. La Clande Olivos. La Clande Remo. ¿Adivinen quién puso las reglas y quién no las cumplió? Con los deportistas no”.

Junto al posteo, Suárez compartió tres fotos: una del cumpleaños de la primera dama, una suya luego de remar y una tercera en la que gendarmes le entregan la multa.

Ayer la periodista de LN+ Guadalupe Vázquez reveló un nuevo material del festejo, que complica aún más al jefe de Estado y a su pareja.

Alrededor de una mesa, y en un ángulo diferente al de la foto original, Fernández aparece junto a Yañez y a una decena de personas en franca violación a los protocolos que el propio Ejecutivo había establecido por entonces, en respuesta a la pandemia de Covid-19.

La primera imagen de aquel día fue publicada en Twitter por el usuario @gonziver. Inmediatamente se generó una gran polémica porque supuestamente sería la demostración de que el 14 de julio se hizo una fiesta íntima por el cumpleaños de Fabiola y no se trató de “una reunión de trabajo”, como sostuvo el Gobierno.

