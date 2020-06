Jaime Durán Barba: "Si el Gobierno se pone autoritario puede volar en pedazos"

El ex asesor de Mauricio Macri sostuvo que hoy las redes de "autoconvocados son imparables" y que las instituciones políticas "están cuestionadas en todo el mundo". Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2020 • 14:44

Jaime Durán Barba afirmó que la pandemia de coronavirus en la Argentina está siendo controlada no solo por responsabilidad del Gobierno de Alberto Fernández sino gracias "a la oposición que ha sido muy sensata"; y que si Mauricio Macri fuera el presidente actual, la oposición kirchnerista "no habría sido tan civilizada" y estaría tratando de "tumbarlo".

En una entrevista con La Nación PM , el programa de LN+ conducido por Eleonora Cole , el exasesor presidencial que actualmente reside en Ecuador afirmó que "con el cálculo de muertos cada 100.000 habitantes, la Argentina ha tenido un buen resultado, el más eficiente de América", pero reconoció que "hubo una oposición sensata, que en vez de dedicarse a tumbar a Alberto Fernández, ha colaborado poniendo la vida de la gente por encima de todos".

Cuando lo consultaron sobre la posibilidad de que la extensión de la cuarentena resulte en un Gobierno autoritario, Durán Barba fue categórico: "Puede pasar que los gobiernos se vuelvan autoritarios, pero van a volar en pedazos".

Vicentin y las protestas de autoconvocados

"En todo el mundo hay una terrible reacción contra el concepto de autoridad, porque la gente ahora aprendió a comunicarse sin necesidad de mediaciones. Y la protesta de Vicentin tiene que ver con eso, hay mucha bibliografía sobre esto que desgraciadamente en la Argentina es poco utilizada. Las protestas autoconvocadas son imparables y difíciles de manejar. Le pasó al presidente de Chile Piñera antes de la pandemia. Y ahora le gente ha estudiado como funciona Internet. Con la pandemia todos aprendimos por necesidad. Eso ha liberado a la gente. Es imposible que un Gobierno sea autoritario por esto", desarrolló Durán Barba.

Puntualmente, sobre la intervención y posible estatización de la mayor cerealera argentina, en analista dijo que "el Gobierno debería pensar sin fanatismos", y agregó: "Las manifestaciones en defensa de Vicentin no fueron movilizadas por un líder de la oposición. La nueva sociedad funciona en base a la confianza más que en la represión".

Cuando el columnista político del programa y editorialista del diario LA NACIÓN , Claudio Jacquelin contrapuso esta afirmación con el ejemplo de China, donde hay un "enorme control del Estado", Durán Barba consideró que "en China hay neoliberalismo".

"Hay total garantía para la empresa privada y para el capital extranjero, y son los trabajadores los que no tienen derechos, así funciona China. Es un régimen capitalista muy salvaje, y los trabajadores tienen menos derechos que en la Argentina y Brasil. Es un Gobierno autoritario en lo político, que se corresponde por su cultura autoritaria, son países verticales. Pero en lo económico son capitalistas", desarrolló.

"Ningún país que progresa piensa en estatizar"

Ante la consulta sobre si el control del Estado en Vicentin no habilita un mayor autoritarismo, Durán Barba respondió que "ningún país que progrese piensa en estatizar o expropiar una empresa".

"Eso no existe ya en el siglo XX. Solamente en Argentina existe esa idea, como la de la reforma agraria. Ese experimento ya se hizo, fue el plan quinquenal de Stalin en la Unión Soviética que causó más muertos que la Guerra Mundial. Ese tipo de reforma agraria de expropiación de la tierra se hizo en la China de Mao y causó 40 millones de muertos. Y en Camboya murió el 25 % de la población", dijo, y comparó: "No tengo seguridad de que el Gobierno vaya en ese sentido, pero espero que no".

"Me da la impresión de que Alberto Fernández es una persona moderna que puede darse cuenta de que la única forma de salir de la pobreza es generando riqueza, si no damos garantías para generar riqueza, estamos fundidos", agregó.

"Lo de Vicentin va en contra de la historia, sin duda; pero creo que ha habido una posición sensata de reflexionar sobre el tema. ¿Por qué debería funcionar bien una expropiación en la Argentina si ni siquiera funcionan en los países que eran comunistas?", se preguntó.

Alberto al gobierno, Cristina al poder

En ese punto, le preguntaron cuál era la autocrítica del Gobierno de Mauricio Macri, que permitió el regreso de Cristina Fernández de Kirchner al Gobierno. "No soy religioso, no creo en la autocrítica, eso está bien para los que se confiesan, yo no me confieso", dijo sonriente.

"Mauricio no dejó que Cristina sea presidenta, Cristina ganó las elecciones. Es la democracia. No le puede usted exigir a un presidente que impida que gane quien tiene más votos", respondió.

"Sin duda tuvo errores, pero yo anticipé la fuerza de Cristina, ella no está en el aire, representa al peronismo y ha sido una dirigente capaz de conducir ese espacio. Tuvo que ver la economía sin duda", agregó.

Luego sostuvo que "estudiaría los datos seis meses antes" de aconsejarle a Mauricio Macri presentarse en las elecciones legislativas de 2021 y agregó que "hay que ver qué pasa con Argentina, estamos sobre un barril de pólvora".

"Trump es un ignorante"

"Puede pasar cualquier cosa, hay que ser patriotas, dejar de lado ambiciones personales pensando en el país que está muy grave, en un momento en el que el mundo está en una situación muy grave", dijo. "Después de esta pandemia la gente no va a ser igual. No va a ser gobernable en lo político. Es complicado, no es que me guste que entren en crisis las instituciones políticas, pero es lo que se ve en todos los países, hay una hecatombe con las instituciones políticas en todos los países. Como los chalecos amarillos en Francia, no tienen un líder", caracterizó.

Y puso el ejemplo del presidente estadounidense Donald Trump que "no es un republicano, es un outsider muy ignorante en política, muy inestable al que los republicanos detestan".

"Hace cosas típicas de un tipo que está fuera de la política normal. Bolsonaro es un caso igual. Es demencial. Lo que está pasando es que el coronavirus nos permite ver las limitaciones de esos presidentes", finalizó.