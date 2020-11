El economista apuntó contra el partido de Cambiemos y en particular se cruzó con el extitular del Sistema Federal de Medios por las medidas económicas que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri

Luego de un día de amplia movilización cívica, en el octavo banderazo contra el Gobierno nacional, el economista Javier Milei, que se hizo presente en la marcha, apuntó contra el titular del Sistema Federal de Medios de la administración de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, durante el intercambio que mantuvieron en el programa Una vuelta más, por TN. "No estás acostumbrado a hacer buena economía", sentenció el referente liberal.

En la protesta de este domingo participaron grupos libertarios, encabezados por José Luis Espert y Milei. Sobre ello, Lombardi dijo: "Todo el mundo tiene derecho a ir, a mí me parece que se vulnera un espíritu de las marchas poniendo banderas partidarias, pero cada cual tiene derecho a hacer lo que quiere, nosotros hemos ido desde el primer día y jamás hemos puesto una bandera partidaria, lo importante es entender el espíritu de la gente".

En esta línea, Milei expresó que no podía hacerse cargo de las banderas que se colgaron en el Obelisco porque él se manifestó en Olivos. "No me puedo hacer responsable si se ponen otras. La gente del partido libertario viene poniendo esas banderas sistemáticamente. Tiene que ver con ser liberales libertarios, manifestar nuestro profundo repudio, desprecio y asco por la corporación política profesional. Así que no tiene tanto que ver con una cuestión partidaria, de hecho aún el partido libertario no es partido", destacó.

Con un tono conciliador, el exfuncionario de Juntos por el Cambio reivindicó el derecho a que todos los individuos puedan asistir a este tipo de manifestaciones. "No hay que tener egoísmos, no hay que tener mezquindades, es la gente la que convoca. Es más, si alguno quiere ir con la bandera, que vaya. Nada tiene que vulnerar estos principios que vienen de algo muy espontáneo de la ciudadanía, que se moviliza autoconvencida", agregó.

Por el contrario, Milei mantuvo un fuerte tono de voz durante todo el intercambio y apuntó tanto contra el gobierno de Alberto Fernández como contra el de Macri. "Son lo mismo, ni Juntos por el Cambio ni el Frente de Todos están en condiciones de defender estos valores, los valores del liberalismo", apuntó Milei.

Y continuó, dirigiéndose al exfuncionario:"El Gobierno al que perteneció Lombardi no respetó nada de esto porque cuando tuvo que subir impuestos los subió, como el impuesto a la renta financiera; cuando tuvo que avanzar sobre el derecho a la propiedad de los tenedores de pesos, les defaultearon la deuda; y avanzaron también con la ley de góndolas, que es una basa del derecho de propiedad de los supermercadistas...".

"¿Sabes lo que sucede? La realidad es que son lo mismo,cuando hablan de institucionalidad lo único que les preocupa es aferrarse al carrito. Hay dos sistemas en realidad el liberalismo y el socialismo. Cualquier solución intermedia es inestable y tiende al socialismo, los kirchneristas van violentamente y Macri te llevaba al socialismo a otra velocidad. Claramente, el gobierno de Macri fue un gobierno social demócrata, eso no es liberal", desarrolló Milei.

Lombardi quiso dar su punto de vista respecto a las medidas económicas durante la gestión de Macri y resaltó que hubo una baja en la presión fiscal. "La tendencia fue que bajó, aunque hubiésemos querido que baje más", sostuvo. Pero Milei volvió a argumentar en contra: "Se olvidó de imputar el impuesto inflacionario. Se llevaron cinco puntos del PBI, la presión fiscal termina siendo el gasto público fiscal total porque, tarde o temprano, lo tenés que pagar o con emisión o con deuda o con nuevos impuestos, pero tarde o temprano lo tenés que pagar, Lombardi", lanzó en tono confrontativo.

Fue entonces cuando Lombardi, sin ánimos de continuar la discusión, le dijo: "No estoy acostumbrado a gritar". Y Milei concluyó con cizaña: "No estás acostumbrado a gritar, pero tampoco a hacer buena economía".

