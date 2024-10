Javier Milei celebró un mensaje que habla de “odio” a periodistas y dijo: “Les picaron el boleto”

Escuchar

El presidente Javier Milei continuó este martes con sus arremetidas contra la prensa y avaló un comentario que habla del “odio” al periodismo y sostiene que existe una “pata enferma” en la profesión a la que atribuye supuestos “crímenes” y una “traición a la Patria”. Además, apuntó nuevamente contra la periodista María O’Donnell, luego de una entrevista que le hizo en radio al diputado libertario Lisandro Almirón.

En un mensaje en redes sociales, Milei ligó a periodistas con políticos corruptos, en línea con su discurso de fin de semana en Parque Lezama en el que habló de “ensobrados” y arengó al público mientras gritaba “¡hijos de puta!”.

Al republicar un texto del divulgador de derecha y militante libertario Agustín Laje, el Presidente escribió: “Aquí un comentario que quiere tapar el periodismo corrupto socio de los políticos delincuentes. No podrán tapar el sol con las manos y menos con sus deditos. Les descubrieron el juego. Les picaron el boleto”.

El mensaje de Laje contiene frases como esta: “En su infinita arrogancia, la parte enferma del periodismo cree que si la gente los detesta es porque Javier Milei los insulta. En consecuencia, reducen su análisis político a salpicar de lágrimas a su cada vez más exigua audiencia. Analicen las mediciones de rating y contemplen cómo ‘el cuarto poder’ se desmorona a toda velocidad, sin advertir que su falta de credibilidad está en la base de su desplome”.

Expone también que, meses antes de que el actual presidente ganara las elecciones, las encuestadoras registraban que el periodismo se encontraba “entre las instituciones más odiadas por la gente” (no dijo a qué sondeos se refería) y aseguró que la autocrítica en este tiempo “brilló por su ausencia”. Lo justificó, según su visión, en que “los vicios se solidarizan los unos con los otros” y comentó que la arrogancia es “amiga íntima de la amnesia selectiva”.

“Si la gente los odia, no es porque Milei los destrate, más bien es al revés: Milei los destrata porque conoce bien las razones por las que la gente los desprecia. El político democrático es ante todo un intérprete y quien no conozca esto no conoce la índole de la política democrática”, comentó Laje, quien dijo que el periodismo “traicionó a la república” y, pese a que admitió que la libertad de prensa es fundamental para la libertad política, reparó: “Pero no menos cierto es que, cuando la libertad de prensa se vende al poder político, sume a la sociedad en la desinformación, la manipulación y la desconfianza. Al ponerle precio a su libertad, el periodista socava los propios fundamentos de su profesión”.

Laje también habló de supuestos vínculos de la prensa con dirigentes opositores a este gobierno. “El crimen de una parte muy importante del periodismo argentino consistió en violar su independencia, en venderse al mejor postor y, con ello, traicionar a la República. No es posible vender a un ‘[Horacio Rodríguez] Larreta presidente’ y salir ileso de semejante estafa política. No es posible encubrir los desmanejos económicos de [Sergio] Massa y esperar que la audiencia los estime. No es viable afirmar que ‘el déficit cero es imposible’ o que ‘el dólar no tendrá techo’ y reclamar credibilidad. No es posible instalar historias descabelladas, que fueron desde patologías psiquiátricas del actual presidente hasta relaciones incestuosas, y demandar respeto. No es posible vivir de [Axel] Kicillof y reivindicar independencia. No es posible mentir a cada rato y pretender que la gente siga confiando en ustedes”, siguió.

Agustín Laje, divulgador de la nueva derecha en las redes Leonardo Alvarez Hernandez - Getty Images South America

Entonces, en el tramo final del texto, opinó que la gente descubrió las “maniobras corruptoras” que él le endilga a la prensa. “Si los detestan, no es por lo que diga Milei. Si los detestan, es por lo que ustedes dijeron e hicieron con absoluta impunidad durante tantos años”, concluyó.

Poco antes de avalar el mensaje de Laje, Milei también difundió un recorte de la entrevista de O’Donnell con el diputado Almirón, de La Libertad Avanza (LLA), que reaccionó a los gritos cuando la periodista le marcó durante una entrevista en Radio Urbana Play que esta administración no pudo evitar el incremento en diez puntos de la pobreza y la indigencia. La discusión se dio tras conocerse las cifras oficiales que publicó el Indec, que determinaron que en el primer semestre de gestión libertaria la pobreza aumentó hasta el 52,9% de la población, número récord, que afecta a 25 millones de personas (+5,4 millones), mientras que la indigencia alcanzó el 18,1%, es decir, a 8,5 millones de argentinos (+3 millones).

“No solo se les caen las caretas, además les están perdiendo el miedo, ya que perdieron el monopolio de la palabra que les permitía mentir, calumniar, injuriar y, muchos de ellos, hasta extorsionar sin costo alguno”, comentó Milei en relación con el recorte del reportaje, en el que Almirón acusó a O’Donnell de querer que al país le vaya mal, por señalarle los números publicados de forma oficial.

“Muchos ‘periodistas’ son cómplices de los políticos corruptos”, indicó el Presidente.

Los ataques de Milei al periodismo se incrementaron en el último tiempo y se han convertido en parte habitual de su discurso público.

El sábado, en Parque Lezama, Milei habló de una “casta periodística” y de “micrófonos ensobrados”. Recordó el Presidente en su discurso que cuando lanzó su campaña a diputado en Plaza Holanda, en 2021, comenzó a “cambiar la realidad de los medios”, que -siempre según su versión- quisieron “sabotear” su presentación. “Ustedes le dieron vida a este movimiento, con su celular, y empezaron a transmitir y les cerramos el orto”, dijo.

En otro momento, arengó: “¡Acá tienen los trolls, periodistas corruptos, ensobrados! Son los que muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos”. En ese momento, desde el público gritaron: “¡Hijos de puta, hijos de puta!”. Fue ahí cuando Milei los alentó. “¡Escuchen, periodistas ensobrados, lo que la gente siente por ustedes!”, sostuvo.

En otro tramo de su discurso, Milei cargó nuevamente contra los medios al criticar la publicación de sondeos que, durante la carrera presidencial, señalaban que él no llegaría a la Casa Rosada. “Decían que íbamos a perder por diez puntos y esos micrófonos ensobrados o cobardes predecían el triunfo aplastante de Massa, esos que hoy tanto critican a las órdenes de Julito César [en referencia al presidente de S.A. LA NACION, Julio César Saguier]. En ese contexto, de pelea entre David y Goliat, terminamos consiguiendo el 56% de los votos. A este proyecto lo bancan 14 millones y medio de argentinos”, lanzó el mandatario contra el titular de este medio, a quien ya había criticado por la línea editorial contra Lijo. Solo destacó en su alocución al periodista Esteban Trebucq, mientras la gente arengó “Pelado, Pelado”, apodo con el que es conocido el conductor de LN+.

Después de eso, el líder libertario continuó con una serie de mensajes en sus redes sociales. Ahí volvió a cargar contra Saguier, a quien tildó de “lacra” y “operador berreta”, a la vez que habló de “cuatro esbirros que se la dan de periodistas” y que son “el pozo séptico del pasquín”.

En estos días, el Presidente le giró asimismo cuestionamientos al periodista Ignacio Ortelli, por un comentario que hizo en Radio Rivadavia respecto de la posición oficial hacia la prensa.

Al igual que en otras oportunidades, el Presidente puso en duda el rol del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que en las últimas horas lo advirtió por su actitud. Asimismo, el legislador porteño por la Coalición Cívica (CC) Facundo del Gaiso presentó una denuncia penal contra el Presidente por “incitar a la violencia” luego del discurso del sábado en el que atacó e insultó a periodistas.

