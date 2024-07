Javier Milei citó un video del cantante Gustavo Cordera: “Se viene el estallido”

Escuchar

El presidente Javier Milei citó este martes un video del músico Gustavo Cordera -excantante de Bersuit Vergarabat- con elogios a la administración libertaria. El Presidente compartió la entrevista que le hicieron a Cordera y advirtió: “Mal día para la progresía”.

En la entrevista, el artista afirmó que la Argentina está en “un proceso ascendente” y que es una persona que “cree en la libertad”. “S e viene el estallido. Mal día para la progresía que le gusta vivir y hacer caridad con lo ajeno... ¡¡¡VLLC [Viva la libertad, carajo]!!!”, escribió Milei en X, en referencia a la canción de La Bersuit, banda de rock que cofundó el vocalista.

Este lunes Cordera comentó su apoyo por Milei en una entrevista con Mitre Live desde su casa en Uruguay. “A veces en el vientre del éxito está la semilla del fracaso y a veces en el vientre del fracaso está la semilla del éxito. Yo creo que la Argentina está en un proceso ascendente. Va a mejorar. Ya encontró su pozo”, expresó.

SE VIENE EL ESTALLIDO

Mal día para la progresía que le gusta vivir y hacer caridad con lo ajeno...

VLLC !!! https://t.co/nxfhdWkT9k — Javier Milei (@JMilei) July 23, 2024

Milei referenció al tema Se viene el estallido de la banda que cofundó Cordera y con la que el mandatario cerró la presentación de su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica en el Luna Park. “Estamos viviendo una experiencia. Estamos aprendiendo, y aprender duele. Y ahora estamos decidiendo hacia dónde ir. Y eso también va a generar dolor, porque todas las transformaciones, los cambios y las crisis lo generan, pero yo veo vida y luz detrás de todo eso. Confío en mi país, confío en la gente. Los veo en los recitales, donde abrazo a las personas, que están vivas y tienen corazón”, agregó el vocalista.

Ante la pregunta de si tiene un buen concepto sobre el Milei, aseguró que “no entra en ese paradigma” y que no vota hace 40 años. También detalló que le interesa “el ser humano detrás del personaje” de políticos como el mandatario y la expresidenta Cristina Kirchner: “ Yo no voto hace 40 años. Yo soy artista . A mí me gusta integrar los mundos, ver al ser humano que está detrás, no al personaje. Los políticos encaran personajes, y está bien a lo que juegan, todos los políticos necesitan un personaje que sea confiable y querido por la gente. Yo no sé quién es Milei, tampoco sé quién es Cristina. Hay un ser humano ahí atrás, que por supuesto me interesa”.

“Yo soy una persona que cree en la libertad, para mí es fundamental para desarrollarse”, sostuvo desde su casa, donde vive hace 17 años. Cordera afirmó, además, que cree que hay “un cambio cultural importante”.

“Fuimos asediados por muchos años por la idea de creer que nuestras vidas pueden ser solucionadas por el afuera”, explicó, y añadió: “La arrogancia de creer que porque yo tomo el poder voy a ayudar a los argentinos a salir adelante, que yo soy el dueño de esas vidas y el que les va a solucionar sus cosas… Ya lo hemos visto y ha fracasado. Entonces ahora nos vemos impedidos a una nueva experiencia que, ¿cómo va a salir? No lo sé. Pero a mi me parece interesante”.

LA NACION