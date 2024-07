Javier Milei comparó a Posse con Guillermo Francos, respaldó a Pettovello y habló de su vínculo con Mauricio Macri

Escuchar

Luego de la salida de Teddy Karagozian del Consejo de Asesores y de Julio Garro de la subsecretaría de Deportes, el presidente Javier Milei habló sobre cómo es su vínculo con los principales referentes de su espacio y explicó qué tiene en cuenta a la hora de organizar su gabinete. De esta manera, celebró el trabajo de Guillermo Francos como jefe de ministros y trazó una comparación con su antecesor, Nicolás Posse, y además aseguró que con Mauricio Macri “está la mejor”.

“Esta semana tuve intenciones de hablar con Mauricio [Macri] pero me pasaron algunas cosas. Cuando viajo se me descalabra la agenda y la semana posterior es un infierno porque tengo muchas reuniones programadas. No pude hablar con él pero lo hubiese querido hacer. Lo que tenga que hablar lo voy a hacer. No estamos mal. En el Pacto de Mayo fue al primero que saludé. Tengo la mejor. A veces uno no tiene que ser injusto. Yo podría agarrar y decirle ‘Soy yo’, pero no es así. La primera semilla del cambio la sembró él. La segunda, del liberalismo, la sembró [José Luis] Espert. Esas semillas dieron frutos: La Libertad Avanza. El momento en el que tuve más exposición mediática fue en su gobierno, como no se le voy a reconocer. Después le salió mal porque se rodeó de gente inmadura”, explicó Milei en Neura sobre el expresidente en medio de rumores sobre el estado de su vínculo con el referente del Pro.

Además, sumó respecto a la conformación de su equipo: “Uno no puede ser ingrato en la vida. No quiero dejar afuera del armado a los que me ayudaron a llegar acá. Así como reconozco los méritos de Macri y Espert, no voy a dejar afuera a los que me ayudaron en esto”. También se refirió a la posibilidad de La Libertad Avanza de ser un partido nacional: “Se necesitan cinco distritos y tenemos siete. En diciembre vamos a estar”.

Por otra parte, Milei señaló que los funcionarios de su gobierno que no rindan serán desplazados: “El que no juega bien, conmigo se va. Posse es amigo desde hace 18 años. No cumplió y se fue. Que me importa. Yo soy bilardista, resultado puro. Todos lo saben”. “Francos le da mucho poder a cada ministerio. Yo me senté con Toto [Luis Caputo] y le dije ‘déficit cero’ y él se puso a buscar la forma. Francos es mi voz. Posse era un embudo porque era Superministro y todos los ministerios pasaban por ahí. Ahora es al revés, se les da tareas. Fijate que entró y lo económico empezó a fluir”, explayó.

Javier Milei en Radio Neura. 19-07-24 Captura de pantalla

Ante una pregunta del conductor sobre cómo quedó su vínculo de amistad con Posse tras su salida del Gobierno, el Presidente respondió: “Estas decisiones tienen consecuencias en la vida. Si vos sos 9 y no haces goles, te voy a sacar aunque seas mi amigo”.

En tanto, también respaldó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por su trabajo al mando de la cartera: “La banqué porque la operaron de dos lados. Cuando rompimos el deal de ‘compra y venta’ de los negocios de los alimentos cayeron los que compraron y los que vendieron. Todos se quedaron con los ‘gerentes de la pobreza’, pero también hubo gente pesada que operó”.

Noticia en desarrollo.

LA NACION

Temas Javier Milei