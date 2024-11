Javier Milei, con Yuyito González: el Presidente habló sobre el “imperdonable error” de Mondino y de “traidores a la patria” en la Cancillería

Previo a tomarle juramento al nuevo canciller Gerardo Werthein, el presidente Javier Milei visitó este lunes el programa que conduce su pareja, Amalia “Yuyito” González, en la señal de Ciudad Magazine. Durante los primeros minutos, el Presidente se refirió a la expulsión de su exministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, tras votar en contra del embargo a Cuba en la ONU. “ El imperdonable error de la canciller Mondino le costó el puesto a los 30 minutos ”, afirmó.

Además, el Presidente se refirió a la “purga” que ordenó en la Cancillería. “Todas esas personas que estuvieron involucrados en esa decisión... Estoy para echarlos a todos. Son traidores a la patria”, apuntó y siguió: “Estamos viendo el formato legal por el cual echarlos. La política exterior la fija el Presidente, vos no podés votar cualquier cosa”.

“Si hay algo que queda claro es cómo hice la campaña. Cuando ibas a los actos había banderas de Israel, y yo siempre sostuve mi alineamiento con Estados Unidos e Israel: no podés ir a una votación en la que todos los países quedan de un lado, esa es la agenda woke dentro del pacto 2045 que quiere avanzar sobre las libertades individuales y en donde un conjunto de imbéciles fatalmente arrogantes creen que le pueden manejar la vida”, agregó.

Milei habló sobre la salida de Mondino.

El mandatario se paseó por una variedad de temas en la charla con su novia. Se refirió -entre otras cuestiones- a su gusto por la ópera, a su rutina desde que asumió la presidencia y destacó nuevamente lo que él considera los logros económicos durante las primeras semanas de la gestión, como son el freno a la inflación y el equilibrio fiscal. “La gran diferencia es que para nosotros esto es un trabajo, es decir, cuando tomamos decisiones lo hacemos por criterios vinculados a resolverle los problemas a la gente. Estoy convencido, mirarlo como un trabajo no es trivial”, consideró y añadió: “Cuando mirás como un trabajo, tomás las decisiones correctas. El caso de las universidades, dijeron todo tipo de mentiras de que las queríamos privatizar o arancelar; nadie se le anima a las universidades y así las operaron políticamente”.

“Quedó claro que no era una cuestión de privatizar, sino que lo único que pedíamos era auditarlas, la imagen nuestra pasó a estar arriba. Todos valoran la universidad pública pero no quieren que los roben. Cuando los fuimos a auditar no nos dejaron. Este fin de semana apreció la típica técnica de los políticos de quemar la evidencia, justo esta semana se le meten en la oficina a [Martín] Lousteau... Que casualidad, ¿no? Por no decir qué escándalo”, apuntó e hizo referencia al ataque a la oficina que el senador tiene en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR).

El Presidente se refirió a las políticas de su Gobierno y a su rutina como primer mandatario.

Yuyito había adelantado la esperada entrevista en su programa que sale de lunes a viernes a partir de las 10 y había prometido revelar “aspectos desconocidos” de Milei. “Me encantaría que el gran público conozca aspectos de nuestro Presidente, que no son los habituales, los que muestra siempre”, indicó.

Esta es la segunda vez que el primer mandatario conversa con la exvedette en “Empezar el día” -fue en noviembre del año pasado, durante la campaña presidencial-, pero la primera desde que confirmaron la relación.

El primer encuentro televisivo entre ambos se había dado el pasado 3 de noviembre de 2023, cuando el entonces candidato a presidente visitó el living de la conductora. Pese a que en ese entonces Milei se encontraba en pareja con la humorista Fátima Florez, Yuyito le dedicó una serie de elogios a su entrevistado: “Sos muy simpático, fachero”. “Qué buena onda que tiene Javier”, dijo después.

Milei y Yuyito durante su primera entrevista juntos, en noviembre de 2023.

Sin embargo, en abril de este año Florez y Milei anunciaron su separación “de mutuo acuerdo” y sin mayores escándalos. Pocos meses después, se lo comenzó a vincular con Yuyito y, tras varias especulaciones, hicieron su primera aparición pública durante una gala en el teatro Colón.

LA NACION